Lịch trình phức tạp của bệnh nhân là tài xế ở Hải Dương: Có triệu chứng sốt, đi đám tang, chở khách đoàn, họp xóm...

Tin nóng 31/01/2021 14:32

Tài xế lái xe tại Hải Dương bị nhiễm Covid-19 có lịch trình phức tạp khi di chuyển nhiều nơi, có nguy cơ cao lây nhiễm ra cộng đồng.

Sáng 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thông báo kết quả xét nghiệm đối với anh Đ.V.V. (sinh năm 1975) đã dương tính với Covid-19. Được biết, anh là tài xế lái xe dịch vụ, thường trú tại phường Thạch Khôi, TP.Hải Dương. Trước khi được phát hiện nhiễm bệnh, anh từng di chuyển  qua nhiều nơi, lịch trình di chuyển của anh khá phức tạp:

Sáng 18/1, chạy xe từ xã Nam Tân, huyện Nam Sách (Hải Dương) đi Ba Vì (Hà Nội), trên xe có 14 người (bốn người đã nhiễm SARS-CoV-2). Đến Hòa Lạc do xe hỏng, anh đã đổi xe cho lái xe khác chạy.

Từ ngày 18 đến 21/1, ở nhà tại khu 2 phường Thạch Khôi. Ngày 21/1, có biểu hiện sốt nhẹ, không ho, có đến nhà ông Đàm Minh Thám ở cùng khu 2 tiêm kháng sinh nhưng sau ba ngày không đỡ.

Ngày 21 và 22/1, đến viếng hai đám tang bà Trần Thị Sức và bà Trần Thị Nhị đều ở khu dân cư Trần Nội (Thạch Khôi).

Ngày 22/1, đón khách ở làng Giỗ (thị trấn Gia Lộc) đi Nội Bài.

Ngày 23/1, chở một đoàn khách (đoàn chú Phúc) từ xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc đi Hải Phòng.

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Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế lái xe Đ.V.V. đã dương tính với Covid-19 -  Ảnh minh họa: Internet

Ngày 25/1, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được kê đơn thuốc uống nhưng không đỡ. Tối 26-1, có sốt nhưng vẫn tham gia họp xóm.

Ngày 27/1, đến Trạm Y tế phường Thạch Khôi khám, có tiếp xúc hai y tá.

Ngày 28/1, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được khám sàng lọc, sau đó đưa vào khoa truyền nhiễm, có tiếp xúc với bác sĩ Vũ Thanh Quý và điều dưỡng Trần Danh Hiền, kiểm tra sức khỏe không ho, không khó thở, thân nhiệt 37,2 độ C, được kê đơn điều trị ngoại trú. Sau hai ngày uống thuốc không đỡ, ho và sốt.

Ngày 30/1, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh qua khám sàng lọc và được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, sau đó lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng thành phố Hải Dương khẩn trương điều tra dịch tễ, xác minh truy vết các trường hợp liên quan tới bệnh nhân Đ.V.V. Đến trưa cùng ngày đã truy vết được gần 50 trường hợp F1 có tiếp xúc với ca bệnh. Sau đó, các trường hợp F1 trên được đưa đến cách ly y tế tập trung tại ký túc xá Trường đại học Hải Dương.

Công tác rà soát, truy vết các trường hợp liên quan vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương để khoanh vùng, dập dịch. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành phố gửi thông báo đến tất cả những ai từng tiếp xúc hoặc liên quan đến ca bệnh trên hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn các phương pháp phòng dịch.

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Từ khóa:   TP.Hải Dương virus Corora đại dịch bùng phát

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