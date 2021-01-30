Lịch trình ca mắc Covid-19 thứ 4 tại Hà Nội: Thường xuyên ăn cơm tiệm, liên hoan tất niên, hát karaoke, về quê Thái Nguyên...

Tin nóng 30/01/2021 18:33

Ca mắc Covid-19 mới nhất tại Hà Nội có lịch trình rất phức tạp. Anh đi làm mỗi ngày, ăn cơm tiệm, uống bia ngoài quán, ăn liên hoan tất niên tại tiệc đông người, hát karaoke và còn về quê Thái Nguyên....

Chiều 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có báo cáo nhanh về lịch trình và diễn biến của bệnh nhân Covid-19 N.Đ.P. (nam, sinh năm 1987, làm tại Nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, địa chỉ nhà trọ ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội). 

Trước đó, bệnh nhân P. là F1 của bệnh nhân N.Q.M. - người cùng phân xưởng làm việc tại Nhà máy Z153.

Làm cùng phân xưởng với bệnh nhân P. có khoảng 30 người. Hằng ngày, sau khi hết giờ làm, bệnh nhân về nhà trọ tại tổ 11 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bệnh nhân có tiền sử bị viêm họng mạn tính khoảng 10 năm nay. Hằng tuần, bệnh nhân về quê vợ tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Từ sáng đến chiều 23/1/2021, bệnh nhân đi làm tại Nhà máy Z153.

Trưa 23/1, bệnh nhân có ra ngoài ăn cơm (tại quán cơm bình dân Bà Mận tại Ga Đông Anh) cùng một đồng nghiệp là N.Đ.N (sinh năm 1984, cũng là F1 của bệnh nhân N.Q.M, hiện tại đang cách ly), từ khoảng 11h-12h30.

Chiều tối 23/1, bệnh nhân về quê vợ tại tổ dân phố Đồng Dãy, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với vợ, con và bố mẹ vợ. Buổi tối cùng ngày, bệnh nhân cùng bố vợ đến ăn liên hoan tất niên tại nhà anh vợ ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi liên hoan, bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người.

Sáng 24/1, bệnh nhân cùng vợ, con về nhà mẹ đẻ tại xóm Đồng Muốn, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với 6 người, gồm: Mẹ, em trai, em dâu, 2 cháu, em rể.

Ngày 25/1, bệnh nhân ăn sáng ở quán bánh cuốn tại chợ Z. Buổi trưa, bệnh nhân đi ăn cơm trưa tại quán cơm Bình Hương (khu dân cư Z) cùng anh C. của phân xưởng cơ khí chế tạo; Chiều bệnh nhân đi chợ tại chợ Z rồi về nhà tự nấu cơm, ăn cơm một mình tại nhà.

Ngày 26/1, bệnh nhân đi ăn trưa cùng anh N.Đ.N. (cùng phân xưởng) tại quán cơm bà Mậu. Tại quán cơm có tiếp xúc ông H. (phân xưởng cơ khí chế tạo).

Ngày 27/1, đi ăn trưa cùng anh N. và C. (cùng phân xưởng) tại quán cơm Bà Liên.

Ngày 28/1, sáng đi ăn tại quán bánh cuốn tại chợ Z, trưa đi ăn cùng F0 N.Q.M. và 5 người khác cùng nhà máy tại quán lòng lợn và cơm tại chợ Tó, buổi chiều về quán bia nhà ông H. (tại chợ Z) uống bia, sau đó ra chợ Z mua đồ. 

Ngày 29/1, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng phân xưởng tại nhà hàng Đỏa Ngọc Lâm Tiên, sau đó đi hát karaoke ở quán Linh Anh. Buổi chiều, bệnh nhân về quán bia nhà ông H. (tại chợ Z) uống bia. 

Khoảng 2 giờ sáng ngày 30/1, bệnh nhân được Trung tâm y tế Đông Anh chuyển đi cách ly. 

Được biết, sau khi bệnh nhân N.Q.M. dương tính với vi rút SARS-CoV-2, bệnh nhân P. trở thành F1 được cách ly và xét nghiệm. Kết quả, bệnh nhân P. đã dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Covid-19
Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển và quá trình tiếp xúc của bệnh nhân - Ảnh minh họa: Internet

Theo CDC Hà Nội, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển và quá trình tiếp xúc của bệnh nhân, từ đó xác minh thêm các trường hợp F1. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực nơi ở và nơi làm việc của bệnh nhân.

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UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đến 13 giờ ngày 30/1, tỉnh Gia Lai có thêm 3 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, trong đó 2 người ở huyện Ia Pa và 1 người ở thị xã Ayun Pa.

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