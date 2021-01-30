TP.HCM: 1.253 người trở về từ tâm dịch Hải Dương, Quảng Ninh, hàng loạt sự kiện, tiệc tất niên bị hủy

Sở Du lịch TP.HCM cho biết có khoảng 1.253 người từ TP đến Quảng Ninh và Hải Dương thời gian qua. Các khách sạn, trung tâm hội nghị trên địa bàn thành phố cũng đã nhận hàng loạt yêu cầu hủy tiệc tất niên, sự kiện

Sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại Hải Dương, Quảng Ninh và có liên quan đến TP.HCM, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp trực tuyến sáng ngày 30/1.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, qua trao đổi với Cảng vụ hàng không miền Nam, mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất có 5 chuyến đến từ sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) với tổng cộng 750-800 hành khách trong thời gian qua. Trung bình, mỗi chuyến có 150-180 hành khách.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, sở này lên danh sách 1.253 du khách từ TP.HCM đến tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương thời gian qua. Trong đó, có 155 người về và đang lưu trú tại thành phố.

Theo bà Hoa, các khách sạn, trung tâm hội nghị trên địa bàn thành phố nhận hàng loạt yêu cầu hủy tiệc tất niên, sự kiện. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng chịu ảnh hưởng khi nhiều đoàn khách hủy, hoãn tour đã đặt.

COVID-19 bùng phát trở lại Hải Dương, Quảng Ninh và có liên quan đến TP.HCM - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến các hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố, theo kế hoạch đã được phê duyệt trước đây, trong hai ngày 30-31/2, TP.HCM dự kiến tổ chức chương trình nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bộ. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận kiến nghị UBND thành phố rút ngắn thời gian tổ chức chương trình này còn 1 ngày.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao cũng xin ý kiến UBND TP về việc tổ chức đoàn xe cổ động, tuyên truyền Đại hội Đảng vào sáng 3/2. Theo kế hoạch, đoàn xe gồm lãnh đạo 24 quận, huyện, có lịch trình đi qua các quận, huyện của TP.HCM.

Thông báo hỏa tốc: Xét nghiệm tất cả người qua Chí Linh, Vân Đồn từ ngày 1/1 Những người dân đã từng đi/về từ Thành phố Chí Linh (Hải Dương) từ ngày 1/1/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 5/1/2021 đến nay cần chủ động đến trungn tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-1253-nguoi-tro-ve-tu-tam-dich-hai-duong-quang-ninh-hang-loat-su-kien-tiec-tat-nien-bi-huy-394729.html