Lịch trình di chuyển của 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Gia Lai

Tin nóng 30/01/2021 09:50

Tại Gia Lai, có 2 trường hợp là một cặp vợ chồng có kết quả dương tính lần 1 với nCoV tại thị xã Ayun Pa. Những người này có liên quan đến ca bệnh 1612 ở tỉnh Hải Dương. Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, cặp vợ chồng này có đi làm, đi đám cưới...

Sáng nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa có báo cáo về lịch trình di chuyển cũng như tiếp xúc của 2 trường hợp vừa ghi nhận dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở Gia Lai.

Chị T.T.H.T. (SN 1982, trú tại thị xã Ayun Pa) đã tiếp xúc gần BN1612, tên N.T.T (SN 1986, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Ngày 17/1, chị T. cùng chồng là H.L.H. (SN 1982) đến tỉnh Hải Dương. Ngày hôm sau, chị T. đi chung xe với BN1612 để đưa dâu lên huyện Ba Vì (Hà Nội) và trở về trên cùng 1 chuyến xe.

Lịch trình di chuyển của 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Gia Lai - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đang tổ chức giãn cách xã hội ở Gia Lai. Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 20/1, vợ chồng chị T. đón xe Khang Kiên BKS 34B-1402 từ Hải Dương về Gia Lai. Trên chuyến xe này có tổng cộng 16 người, chủ yếu là về tỉnh Đắk Lắk, có 5 người về Gia Lai.

Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 21/1, vợ chồng chị T. xuống xe ở ngã ba Chư Sê (tỉnh Gia Lai) rồi đón xe ô tô BKS 63K-006.58 chạy tuyến Krông Pa để về thị xã Ayun Pa.

Sau khi về, chị T. đi làm bình thường ở Trung tâm Y tế huyện la Pa. Còn chồng chị là anh H. có đi dự đám cưới của 1 người ở bôn Tăng (ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa).

Gia đình chị T. có 6 người, gồm bố mẹ chồng và 2 con đang học tại trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (thị xã Ayun Pa). Theo rà soát của cơ quan chức năng, hiện có 25 trường hợp tiếp xúc với hai trường hợp trên đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đắk Lắk tổ chức cách ly, xét nghiệm nhiều trường hợp liên quan đến Covid-19

Đắk Lắk tổ chức cách ly, xét nghiệm nhiều trường hợp liên quan đến Covid-19

Ngay sau khi có thông tin các trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nhiều trường hợp đi chung xe khách với những người này.

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