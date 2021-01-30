Thêm 2 ca nghi nhiễm COVID-19 ở Gia Lai

Tin nóng 30/01/2021 08:09

Ngày 30/1, hai vợ chồng ở Gia Lai đã có kết quả dương tính lần một với SARS-CoV-2, sau khi tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương.

Khuya hôm qua 29/1, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông tin, kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận có 2 trường hợp dương tính lần 1 với nCoV tại thị xã Ayun Pa, liên quan đến ca bệnh 1612 ở tỉnh Hải Dương. 2 ca nghi nhiễm là 2 vợ chồng, ngày 17/1 đã đến tỉnh Hải Dương và có đi chung xe đưa dâu với bệnh nhân 1612.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Gia Lai đã họp và có công điện khẩn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Gia Lai

Lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp giãn cách xã hội tại Gia Lai - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, đối với thị xã Ayun Pa, phong tỏa toàn bộ phường Cheo Reo từ 5 giờ ngày 30/1/2021 cho đến khi có thông báo mới và áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết, đi làm việc và các trường hợp khẩn cấp khác, đồng thời, không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.

Địa phương cũng yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân; tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thị xã Ayun Pa ra bên ngoài.

Đối với huyện Ia Pa, lực lượng y tế sẽ phong tỏa toàn bộ Trung tâm y tế huyện Ia Pa và xã Ia Mrơn từ 5 giờ sáng nay ngày 30/1/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa cũng bố trí lực lượng để thực hiện phong tỏa địa bàn; huy động lực lượng y tế và lực lượng quân sự tổ chức phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn các khu vực phong tỏa. Đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan truy vết thần tốc, khoang vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2; thực hiện cách ly y tế tập trung đối với F1 và cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2.

Vắc xin COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Vắc xin COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Vắc xin Astra Zeneca đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch. Đây là vắc xin COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

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