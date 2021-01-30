Vắc xin Astra Zeneca đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch. Đây là vắc xin COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 29/1, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế đã phê duyệt vắc xin phòng COVID-19 của Astra Zeneca cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch. Đây là vắc xin COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Cũng theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Y tế, Astra Zeneca đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều trong năm 2021, đồng thời Bộ Y tế vẫn tiếp tục làm việc với các đối tác để có thể tăng thêm số lượng vắc xin cho Việt Nam.

Dự kiến trong quý I năm nay, vắc xin của Astra Zeneca sẽ có mặt Việt Nam và được tiêm cho người dân. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng chủ động, tích cực đàm phán với Pfizer, Moderna và một số nhà sản xuất vắc xin khác để có thêm vắc xin cho Việt Nam.

Bộ Y tế đang đàm phán với một số nhà sản xuất vắc xin khác để có thêm vắc xin cho Việt Nam - Ảnh: Internet

Đối với vắc xin trong nước, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động, khẩn trương triển khai việc nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và tiến hành sản xuất để sớm có vắc xin phục vụ người dân.

Cụ thể, vắc xin Nanocovax do công ty Nanogen sản xuất đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 ngay trong đầu tháng 2/2021. Trong khi đó, vắc xin Covivax của Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) đã được khởi động thử nghiệm giai đoạn 1 ngày 21/1/2021 và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 02/2021 để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 trong tháng 3/2021.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vac-xin-covid-19-dau-tien-duoc-bo-y-te-cap-phep-luu-hanh-tai-viet-nam-394696.html