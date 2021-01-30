Đắk Lắk tổ chức cách ly, xét nghiệm nhiều trường hợp liên quan đến Covid-19

Ngay sau khi có thông tin các trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nhiều trường hợp đi chung xe khách với những người này.
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Sáng ngày 30/1, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết trong đêm 29 và rạng sáng 30/1, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau khi có trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi mắc Covid-19 ở Gia Lai.
Bước đầu ngành Y tế Đắk Lắk đã xác định được 5 trường hợp ở các huyện Cư M’gar, Ea Súp, Ea H’leo đi cùng xe khách với trường hợp nghi mắc Covid-19 ở Gia Lai. Ngay trong đêm 29/1, ngành Y tế Đắk Lắk đã đưa các trường hợp này đi cách ly, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định. Dự kiến, sáng 30/1 sẽ có kết quả xét nghiệm lần đầu với các trường hợp nói trên.
Liên quan đến vụ việc, tối 29/1, UBND tỉnh Gia Lai thông báo đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19.