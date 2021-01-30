Đắk Lắk tổ chức cách ly, xét nghiệm nhiều trường hợp liên quan đến Covid-19

Ngay sau khi có thông tin các trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nhiều trường hợp đi chung xe khách với những người này.

Sáng ngày 30/1, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết trong đêm 29 và rạng sáng 30/1, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau khi có trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi mắc Covid-19 ở Gia Lai.

Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cách ly nhiều trường hợp đi chung xe khách với người nghi mắc Covid-19 tại Gia Lai - Ảnh minh họa: Internet

Bước đầu ngành Y tế Đắk Lắk đã xác định được 5 trường hợp ở các huyện Cư M’gar, Ea Súp, Ea H’leo đi cùng xe khách với trường hợp nghi mắc Covid-19 ở Gia Lai. Ngay trong đêm 29/1, ngành Y tế Đắk Lắk đã đưa các trường hợp này đi cách ly, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định. Dự kiến, sáng 30/1 sẽ có kết quả xét nghiệm lần đầu với các trường hợp nói trên.

Liên quan đến vụ việc, tối 29/1, UBND tỉnh Gia Lai thông báo đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19.

Thêm 2 ca nghi nhiễm COVID-19 ở Gia Lai Ngày 30/1, hai vợ chồng ở Gia Lai đã có kết quả dương tính lần một với SARS-CoV-2, sau khi tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dak-lak-to-chuc-cach-ly-xet-nghiem-nhieu-truong-hop-lien-quan-den-covid-19-394722.html