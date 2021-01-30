Các hãng hàng không hỗ trợ khách đổi vé, hoàn vé máy bay vì dịch Covid-19

Xã hội 30/01/2021 07:21

Thời điểm này, nhiều người dân đang điêu đứng vì đã mua vé về quê ăn Tết nhưng chưa biết phải xử lý thế nào do ảnh hưởng dịch xáo trộn lịch trình từ dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình này, các đơn vị vận tải khách đã có những thông báo nhằm giúp khách hàng tối đa trong việc chuyển đổi hành trình. 

Để hỗ trợ khách hàng và phối hợp kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Bamboo Airways sẽ hỗ trợ trên các đường bay nội địa bị hoãn, hủy chuyến do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, khởi hành từ ngày 29/1. Riêng đường bay đi/đến Vân Đồn được tính từ ngày 28-1. Cụ thể, hãng sẽ hỗ trợ đổi ngày bay, giờ bay, hành trình. Trong đó, hãng không phụ thu chênh lệch sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu không quá 72 giờ (hoặc chuyến bay gần nhất còn chỗ nếu trong vòng 72 giờ không có chuyến bay nào). Đồng thời, miễn phí, phụ thu chênh lệch (nếu có) nếu đổi sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu vượt quá 72 giờ. Cùng với đó, hãng này cũng hỗ trợ khách đổi sang bay chặng tương đương. Ngoài ra, hãng cũng thực hiện chính sách hoàn bảo lưu, hoàn vé miễn phí và hoàn tiền cho khách.

covid-19
Hãng hàng không hỗ trợ đổi vé vì dịch Covid - Ảnh minh họa: Internet

Bamboo Airways cũng cho biết, các chuyến bay đi/đến Hải Phòng thời điểm này sẽ được phun khử khuẩn máy bay chuyến cuối cùng trong ngày, đảm bảo 100% máy bay này được vệ sinh, khử khuẩn trước khi đón khách.

Tương tự, hãng bay VietJet cũng có chính sách hỗ trợ khách đi/đến Vân Đồn từ ngày 29/1 đến 13/2. Cụ thể, khách có thể thay đổi ngày, hành trình bay khác tương đương miễn phí thay đổi một lần và hãng không phụ thu chênh lệch giá vé. Thời gian áp dụng đối với chuyến bay mới có giờ khởi hành trong vòng 72 tiếng so với giờ khởi hành chuyến bay ban đầu bị ảnh hưởng.

Hãng này cũng đưa ra một số hành trình bay tương đương để khách lựa chọn gồm Tân Sơn Nhất - Nội Bài, Tân Sơn Nhất - Cát Bi, Tân Sơn Nhất - Thọ Xuân, Tân Sơn Nhất - Vinh hoặc ngược lại.

Vắc xin COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam

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Vắc xin Astra Zeneca đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch. Đây là vắc xin COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

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