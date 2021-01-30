Toàn bộ 2.000 công nhân Công ty POYUN Việt Nam được cách ly tập trung

Tin nóng 30/01/2021 07:58

Khuya qua, 2.000 công nhân Công ty POYUN Việt Nam (Hải Dương) được cách ly tập trung. Công ty này là nơi làm việc của nữ bệnh nhân Covid-19 1552.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh Nguyễn Văn Kiên cho biết, đến 22 giờ ngày 29/1, các cơ quan chức năng của thành phố Chí Linh đã di chuyển hơn 2.000 công nhân đến 6 địa điểm cách ly tập trung của thành phố Chí Linh.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành đình chỉ hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử POYUN Việt Nam và yêu cầu doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn cần tuân thủ pháp luật của Việt Nam về các quy định phòng chống dịch bệnh. Song song đó, 2.000 công nhân này ngay lập tức được cách ly tại ngay tại công ty, tuy nhiên các cơ quan đánh giá, việc này không đảm bảo các điều kiện về cách ly.

covid 19
Toàn bộ công nhân tại công ty được đưa đi cách ly tập trung

Các điểm cách ly bao gồm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trường Trung học phổ thông Chí Linh, trường Trung học phổ thông Trần Phú, trường Tiểu học Chu Văn An, trường Đại học Sao Đỏ cơ sở 2 và Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử POYUN Việt Nam có địa chỉ ở Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, là nơi làm việc của nữ bệnh nhân Covid-19 1552. 

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