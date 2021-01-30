Thông báo hỏa tốc: Xét nghiệm tất cả người qua Chí Linh, Vân Đồn từ ngày 1/1

Tin nóng 30/01/2021 10:20

Những người dân đã từng đi/về từ Thành phố Chí Linh (Hải Dương) từ ngày 1/1/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 5/1/2021 đến nay cần chủ động đến trungn tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Bộ Y tế vừa phát đi công văn hoả tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp đã từng đi đến, về từ TP. Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian từ ngày 1/1 trở lại đây và từng qua sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 5/1.

Tất cả những trường hợp này cần chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc Covid-19 và báo cáo kịp thời về Bộ.

xet nghiem
Bộ Y tế mở rộng xét nghiệm với các trường hợp qua Chí Linh, Vân Đồn từ ngày 1/1 - Ảnh minh họa: Internet

So với chỉ đạo cách đây 2 ngày, Bộ Y tế đã mở rộng phạm vi lấy mẫu xét nghiệm với các công dân từng qua 2 địa điểm trên thêm 14 ngày.

Theo Bộ Y tế, việc mở rộng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không để dịch lan rộng ra cộng đồng.

Chỉ trong 3 ngày vừa qua, Bộ Y tế đã công bố 180 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại 5 tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.739. 

Hải Phòng sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân

Hải Phòng sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân

Chiều 29/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp khẩn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quyết định sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân trong thành phố.

Xem thêm
Từ khóa:   bênh nhân covid-19 Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh bệnh nhân tái dương tính

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào