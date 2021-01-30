Thông báo hỏa tốc: Xét nghiệm tất cả người qua Chí Linh, Vân Đồn từ ngày 1/1

Những người dân đã từng đi/về từ Thành phố Chí Linh (Hải Dương) từ ngày 1/1/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 5/1/2021 đến nay cần chủ động đến trungn tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Bộ Y tế vừa phát đi công văn hoả tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp đã từng đi đến, về từ TP. Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian từ ngày 1/1 trở lại đây và từng qua sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 5/1.

Tất cả những trường hợp này cần chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc Covid-19 và báo cáo kịp thời về Bộ.

Bộ Y tế mở rộng xét nghiệm với các trường hợp qua Chí Linh, Vân Đồn từ ngày 1/1 - Ảnh minh họa: Internet

So với chỉ đạo cách đây 2 ngày, Bộ Y tế đã mở rộng phạm vi lấy mẫu xét nghiệm với các công dân từng qua 2 địa điểm trên thêm 14 ngày.

Theo Bộ Y tế, việc mở rộng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không để dịch lan rộng ra cộng đồng.

Chỉ trong 3 ngày vừa qua, Bộ Y tế đã công bố 180 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại 5 tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.739.

Hải Phòng sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân Chiều 29/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp khẩn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quyết định sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân trong thành phố.

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