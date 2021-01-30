Nóng: Gia Lai ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19 từ 1 đám cưới, thời gian lây nhiễm rất nhanh

Tin nóng 30/01/2021 15:43

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đến 13 giờ ngày 30/1, tỉnh Gia Lai có thêm 3 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, trong đó 2 người ở huyện Ia Pa và 1 người ở thị xã Ayun Pa.

Theo nhận định ban đầu, 3 trường hợp này lây nhiễm trong cộng đồng từ đám cưới ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa ngày 21/1.

Đặc biệt, thời gian lây nhiễm rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng 3 ngày. Những trường hợp này lây nhiễm từ trường hợp bị lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương.

Hiện ổ dịch được xác định tại đám cưới ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa và phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo thực hiện phong tỏa toàn bộ 2 địa phương này, đồng thời truy vết F1, F2, F3 và tiến hành cách ly, lấy mẫu.

Tỉnh này đang tiếp tục thiết lập cơ sở cách ly điều trị, cách ly tập trung; đồng thời thông báo đến 17 địa phương trong tỉnh để người dân nào có tiếp xúc gần với những trường hợp có nguy cơ ở huyện  Ia Pa, thị xã Ayun Pa đến các cơ sở y tế để được tư vấn, hỗ trợ kịp thờil nâng thời gian cách ly từ 14 lên 21 ngày. Chỉ đạo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, cho đến khi có thông báo mới.

Nóng: Gia Lai ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19 từ 1 đám cưới, thời gian lây nhiễm rất nhanh - Ảnh 1
Tỉnh Gia Lai đang triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, sáng 30/1, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 17 huyện, thị xã, thành phố về triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

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