Sau 13 ca nghi nhiễm COVID-19, Kiên Giang xét nghiệm toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế khu cách ly

Tỉnh Kiên Giang đã quyết định xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang làm việc trong các khu cách ly sau khi sau khi phát hiện 13 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 (dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2).

Sáng 27/2, thường trực UBND tỉnh Kiên Giang đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và đưa ra thông tin này. Theo đó, 13 trường hợp nghi nhiễm nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (TP Hà Tiên).

Theo thông tin từ lãnh đạo TP Hà Tiên, sau khi ghi nhận có ca nghi nhiễm COVID-19, TP Hà Tiên đã phân luồng, điều tra dịch tễ, cách ly riêng 182 trường hợp tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm, đồng thời tiến hành phun khử trùng khu vực cửa khẩu, khu cách ly tập trung, kiểm soát chặt chẽ khu cách ly tránh tình trạng lây nhiễm chéo và mở rộng lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế, nhân viên phục vụ.

Lãnh đạo TP Hà Tiên cũng kiến nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục hỗ trợ TP Hà Tiên thực hiện công tác xét nghiệm, kích hoạt khu cách ly ở các huyện lân cận để giảm tải cho TP khi có tình huống xấu xảy ra.

Hiện tại, các khu cách ly tập trung ở khu vực Hà Tiên có thể đón khoảng 2.500 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã quyết định: Xét nghiệm toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn, các khu cách ly trên địa bàn.

Theo báo cáo của Bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, số người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trong những ngày qua tăng cao đột biến.

Cụ thể, từ ngày 24/2 đến ngày 26/2, qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, đã có hơn 150 người nhập cảnh về Việt Nam. Qua quá trình xét nghiệm, ngành y tế tỉnh cho biết có 13 trường hợp dương tính lần một với SARS-CoV-2, đây là các trường hợp nghi nhiễm, chưa được công nhận. Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc cho biết, các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2, trong hôm nay 27/2 sẽ có kết quả.

Theo lãnh đạo y tế địa phương, các trường hợp nghi nhiễm đã được chuyển đến Trung tâm Y tế TP Hà Tiên để tiếp tục công tác theo dõi sức khỏe.

Chiều ngày 27/2, có 6 ca mắc COVID-19 Tính từ 6h ngày 27/2 đến 18h ngày 27/2, cả nước ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19. Theo thống kê, Việt Nam hiện có 2.432 bệnh nhân.

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