Chiều ngày 27/2, có 6 ca mắc COVID-19

Tính từ 6h ngày 27/2 đến 18h ngày 27/2, cả nước ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19. Theo thống kê, Việt Nam hiện có 2.432 bệnh nhân.

Tính đến 18h ngày 27/2, Việt Nam có tổng cộng 1530 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 837 ca. Trong đó, riêng Hải Dương có 653 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca). 10 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng bao gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP.HCM. Ảnh minh họa: Internet Thông tin ca mắc mới: 6 ca mắc mới (BN2427-2432) ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể: - 2 ca tại huyện Kim Thành: + 1 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2405, BN2406, đã được cách ly tập trung từ ngày 24/2/2021 (Ca bệnh BN2427). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2. + 1 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2405, đã được cách ly tập trung từ ngày 21/2/2021 (Ca bệnh BN2432). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2. - 1 ca tại huyện Kinh Môn là F1 của BN1712, đã được cách ly tập trung từ ngày 5/2/2021 (Ca bệnh BN2428). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương. - 3 ca tại thành phố Hải Dương: + 2 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của BN2342, đã được cách ly tập trung từ ngày 18/2/2021 (Ca bệnh BN2429, BN2431). Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương. + 1 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của BN1863 và BN2237 đã được cách ly tập trung từ ngày 2/2/2021 (Ca bệnh BN2430). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương. Gần 100 đơn vị máu được hiến tặng trong chương trình ‘Blouse trắng – Trái tim hồng' Đã có gần 100 đơn vị máu được các nhân viên y tế, đối tác và khách hàng của BV ĐK Hà Thành hiến tặng trong chương trình hiến máu tình nguyện "Blouse trắng – Trái tim hồng". https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-ngay-27-2-co-6-ca-mac-covid-19-397229.html Theo Phương Chang (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-ngay-27-2-co-6-ca-mac-covid-19-397229.html