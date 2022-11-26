Thương tâm 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đoạn clip ghi lại cảnh người cha gục ngã bên thi thể người thân không khỏi khiến nhiều người cảm thấy đau lòng

Tin nóng 26/11/2022 13:33

Trên đường chở 2 con nhỏ từ phường Thuỷ Dương về nhà ngoại ở TP Huế ăn giỗ, chị Hiếu bất ngờ bị xe tải chở đất cán khiến 3 mẹ con tử vong.

Theo thông tin từ báo vnExpress chị Ngô Thị Minh Hiếu (33 tuổi, đang mang thai) lái xe máy Honda Lead chở hai con gái sinh đôi 7 tuổi từ nhà ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, lên nhà ngoại ở phường Xuân Phú, TP Huế, để dự đám giỗ.

Khi đến vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao với đường Võ Văn Kiệt, thuộc khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế, xe máy bị xe ben đi cùng chiều tông từ phía sau. Ba mẹ con ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Thương tâm 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đoạn clip ghi lại cảnh người cha gục ngã bên thi thể người thân không khỏi khiến nhiều người cảm thấy đau lòng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VNEXPRESS 

Tại hiện trường, xe máy nằm gần giữa đường, hư hỏng nặng. Cách khoảng 10 m là xe ben chở đá. Nền đường xung quanh có nhiều đá dăm rơi vãi.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế phối hợp Công an TP Huế nhanh chóng đến hiện trường, khoanh vùng bảo vệ và điều tra vụ việc.

Thương tâm 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đoạn clip ghi lại cảnh người cha gục ngã bên thi thể người thân không khỏi khiến nhiều người cảm thấy đau lòng - Ảnh 2

Thương tâm 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đoạn clip ghi lại cảnh người cha gục ngã bên thi thể người thân không khỏi khiến nhiều người cảm thấy đau lòng - Ảnh 3

Thương tâm 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đoạn clip ghi lại cảnh người cha gục ngã bên thi thể người thân không khỏi khiến nhiều người cảm thấy đau lòng - Ảnh 4
Người thân đau đớn trước sự ra đi của các nạn nhân - Ảnh: Báo VietNamNet

Chứng kiến cảnh vợ trẻ cùng các con thơ tử vong thương tâm dưới bánh xe tải, chồng  nạn nhân cùng người thân ngã khuỵu, gào khóc thảm thiết khiến những người có mặt ai cũng chạnh lòng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

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