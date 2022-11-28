Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư Kim Văn - Kim Lũ

Mới đây người dân tại chung cư thuộc khu vực Đại Kim (Hoàng Mai, TP.Hà Nội) không khỏi phần hoang mang, lo sợ khi chứng kiến một người đàn ông rơi từ lầu cao xuống mặt đất tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo VOV vào khoảng 8h10 sáng 28/11, người dân tại toà B khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Ngay sau đó đã phát hiện một người đàn ông nằm bất động trong vũng máu. Qua quan sát, nạn nhân đã tử vong.

Thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống cho biết thêm một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng hơn 8 giờ sáng cùng ngày, tại toà B chung cư khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) người dân bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh.

Tại hiện trường, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trong vũng máu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là nam giới, sinh năm 1991, sống tại tầng 24 của tòa nhà.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo VOV

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Đại Kim khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Đây không phải lần đầu tiên chung cư xảy ra sự vệc này, hồi đầu năm 2022, tại chung cư Kim Văn – Kim Lũ cũng đã từng xảy ra một vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống đất.

Cụ thể, ngày 23/1, cư dân khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ sau khi nghe thấy tiếng động lớn trên mái tầng 2, ở vị trí khe giữa 2 tòa nhà CT12A và CT12B đã lên kiểm ra thì phát hiện nam thanh niên nằm bất động.

Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy người này âm tính với SARS-CoV-2 và để lại thư tuyệt mệnh do buồn chán cuộc sống.

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