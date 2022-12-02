Chiều nay (2/12), Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy với xe lu, khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.
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Theo thông tin từ báo VOV, khoảng 13 giờ 15 phút chiều cùng ngày, chị Trần Ngọc Trinh (32 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) chạy xe máy BS 93M1 - 262.60 chở con gái 10 tuổi lưu thông trên tuyến đường bê tông liên xã (đoạn qua ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, hướng từ TP Đồng Xoài đi tỉnh Đắc Nông.
Đến đoạn ấp Suối Binh, xe máy của chị Trinh bất ngờ va chạm xe lu đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến 2 mẹ con chị Trinh tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.
Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Tiến đến bảo vệ hiện trường chờ Công an huyện.
Chiều 2-12, Công an huyện Đồng Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.