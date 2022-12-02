Chỉ vì ánh mắt, nam thanh niên rút dao đâm chết người trong quán bida

Tin nóng 02/12/2022 18:54

Vì cho rằng đối phương nhìn đểu mình, Trần Ngọc Quí đã cầm dao bấm đâm nạn nhân tử vong.

 

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Ngọc Quí (SN 2003, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h tối 21/11, Quí cùng nhóm bạn đến quán bida ở phường 8, TP Vĩnh Long. Lúc vào quán, Quí thấy anh N.C.T (21 tuổi) đang ở bàn kế bên nhìn về phía mình. Lúc này, Quí cho rằng T. đang nhìn đểu mình.

Sau đó, nhóm bạn của Quí có lời trêu ghẹo nhóm T. Khoảng 50 phút sau, T. cùng nhóm bạn ra về. Cả nhóm vừa ra đến cửa quán thì Quí chạy theo dùng dao bấm đâm vào vùng ngực trái của T. Gây án xong, Quí rời khỏi hiện trường.

Chỉ vì ánh mắt, nam thanh niên rút dao đâm chết người trong quán bida - Ảnh 1
Bị can Quí tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Gần 1 tiếng sau, anh T. cùng nhóm bạn ra về thì Quí chạy theo dùng dao bấm đâm một nhát vùng ngực trái của T.

Theo thông tin từ báo Việt Nam Net, sau khi gây án xong, Quí bỏ trốn. Còn anh T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu nhưng đã tử vong. Cơ quan CSĐT đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đến rạng sáng hôm sau, Quí bị cơ quan Công an bắt tại nhà riêng ở xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ). Quí đã thừa nhận hành vi giết người.

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