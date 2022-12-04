Thua bài, 'con bạc' sát hại người nhặt sắt vụn trong ngôi nhà hoang

Tin nóng 04/12/2022 13:21

Chỉ vì ham mê đỏ đen rồi thua sạch tiền, nam thanh niên đã ra tay giết chết người đàn ông nhặt sắt vụn trong ngôi nhà hoang để cướp tài sản rồi bỏ trốn.

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 3/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Hồ Văn Thương (22 tuổi, trú xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp của.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Thương đến phường Thới Hoà (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thuê trọ ở làm công nhân. Khi tham gia đánh bạc trên mạng bị thua sạch tiền, Thương nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 14.7, Thương đến TX.Bến Cát (Bình Dương) thuê trọ ở để làm công nhân. Ở đây, Thương tham gia đánh bạc trên mạng và thua hết tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Thua bài, 'con bạc' sát hại người nhặt sắt vụn trong ngôi nhà hoang - Ảnh 1
Đối tượng Hồ Văn Thương tại cơ quan công an (Ảnh: Tiền Phong)

Đến chiều 14.7, Thương mang theo 1 con dao nhỏ đến một căn nhà hoang ở khu phố 6, P.Thới Hòa (TX.Bến Cát) thì bắt gặp anh Nguyễn Văn Huân (34 tuổi, trú TX.Bến Cát) đang nhặt sắt vụn trên tầng một.

Thương đến gần, dùng dao đâm một nhát vào người anh Huân, rồi cả hai vật lộn và cùng rơi xuống đất. Hậu quả anh Huân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Thương lục người nạn nhân lấy một chiếc điện thoại hiệu Oppo và 200.000 đồng.

Sau đó, Thương đem chiếc điện thoại đi cầm cố được 5 triệu đồng để đánh bạc trên mạng nhưng thua sạch tiền. Đầu tháng 8, Thương trốn đến sinh sống tại nhà vợ ở xã Tân Tiến, H.Krông Pắk (Đắk Lắk).

Quá trình truy xét, ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được chỗ ở của Thương và tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, Hồ Văn Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện đối tượng Thương đã được di lý về Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. 

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