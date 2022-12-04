Đưa em gái 16 tuổi đi khám vì chậm kinh, người nhà tá hỏa phát hiện đã có thai 5 tuần

Khi siêu âm bác sĩ đã phát hiện bé gái 16 tuổi mang thai 5 tuần.

Câu chuyện mà bác sĩ Trần Đức Trường – bác sĩ siêu âm thai tại Bệnh viện Bưu điện chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam mới đây gặp phải đã khiến chính bác sĩ cũng như người trong cuộc ngỡ ngàng. Theo bác sĩ Trường kể lại, mới đây anh đã tiếp nhận một trường hợp bé gái 16 tuổi được chị gái dẫn tới để siêu âm. Nguyên nhân là do đợt này em bị chậm kinh nên gia đình lo lắng đưa em đi kiểm tra. Tuy nhiên khi siêu âm bác sĩ đã phát hiện bé gái 16 tuổi mang thai 5 tuần.

Ảnh minh họa: Internet Theo bác sĩ Trường, thai phụ tuổi vị thành niên đối mặt với rất nhiều tai biến sản khoa, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng của mẹ và bé trong suốt thai kỳ, trong cuộc vượt cạn. Trẻ vị thành niên mang thai, sinh con có tỉ lệ dị tật cao. Sau sinh, nếu các em không được người thân quan tâm, dễ dẫn đến trầm cảm, rối loạn tâm thần... Cụ thể, những đứa con của các bà mẹ tuổi teen khi chào đời thường phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các em bé khác. Do còn quá trẻ, chưa thực sự trưởng thành về thể chất, không đủ kinh nghiệm hay sự trưởng thành về mặt xã hội để sẵn sàng làm mẹ nên những bà mẹ tuổi teen dễ bị thiếu máu, hay stress khiến đứa trẻ đối diện nguy cơ sinh non, thiếu cân.

Bên cạnh đó, những bà mẹ tuổi teen cũng có nhiều nguy cơ sẽ quyết định nghỉ học vì áp lực sinh con cũng như điều tiếng của người xung quanh. Để tránh điều này xảy ra, khi con gái chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, cha mẹ nên dạy cho con trước những tác hại này. Đồng thời hãy dạy cho con cách tự phòng tránh cho bản thân như chuẩn bị bao cao su, không nên quan hệ trước 18 tuổi... Ngoài ra, hãy thẳng thắn nói chuyện với con như một người bạn, thay vì chọn cách lẩn tránh hoặc không nói, điều đó chỉ khiến con bạn thiếu đi kiến thức giới tính. Với sự phát triển của xã hội hiện nay, nhiều gia đình chỉ quyết định sinh 1-2 con để cố gắng chăm sóc con thật tốt. Rất nhiều đứa trẻ tự lập, nhanh nhẹn và tự chủ, ý thức được bản thân trong tuổi dậy thì. Song bên cạnh đó cũng có không ít những đứa trẻ do được bao bọc thái quá, nghiêm trọng hơn khi bước vào giai đoạn dậy thì không biết ý thức giữ gìn bản thân, dễ bị người lạ lừa gạt khiến cho có bầu ngoài ý muốn.

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