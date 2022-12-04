Đưa em gái 16 tuổi đi khám vì chậm kinh, người nhà tá hỏa phát hiện đã có thai 5 tuần

Tin nóng 04/12/2022 07:45

Khi siêu âm bác sĩ đã phát hiện bé gái 16 tuổi mang thai 5 tuần.

Câu chuyện mà bác sĩ Trần Đức Trường – bác sĩ siêu âm thai tại Bệnh viện Bưu điện chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam mới đây gặp phải đã khiến chính bác sĩ cũng như người trong cuộc ngỡ ngàng.

Theo bác sĩ Trường kể lại, mới đây anh đã tiếp nhận một trường hợp bé gái 16 tuổi được chị gái dẫn tới để siêu âm. Nguyên nhân là do đợt này em bị chậm kinh nên gia đình lo lắng đưa em đi kiểm tra. Tuy nhiên khi siêu âm bác sĩ đã phát hiện bé gái 16 tuổi mang thai 5 tuần. 

Đưa em gái 16 tuổi đi khám vì chậm kinh, người nhà tá hỏa phát hiện đã có thai 5 tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo bác sĩ Trường, thai phụ tuổi vị thành niên đối mặt với rất nhiều tai biến sản khoa, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng của mẹ và bé trong suốt thai kỳ, trong cuộc vượt cạn. Trẻ vị thành niên mang thai, sinh con có tỉ lệ dị tật cao. Sau sinh, nếu các em không được người thân quan tâm, dễ dẫn đến trầm cảm, rối loạn tâm thần...

Cụ thể, những đứa con của các bà mẹ tuổi teen khi chào đời thường phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các em bé khác. Do còn quá trẻ, chưa thực sự trưởng thành về thể chất, không đủ kinh nghiệm hay sự trưởng thành về mặt xã hội để sẵn sàng làm mẹ nên những bà mẹ tuổi teen dễ bị thiếu máu, hay stress khiến đứa trẻ đối diện nguy cơ sinh non, thiếu cân.

Bên cạnh đó, những bà mẹ tuổi teen cũng có nhiều nguy cơ sẽ quyết định nghỉ học vì áp lực sinh con cũng như điều tiếng của người xung quanh.

Để tránh điều này xảy ra, khi con gái chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, cha mẹ nên dạy cho con trước những tác hại này. Đồng thời hãy dạy cho con cách tự phòng tránh cho bản thân như chuẩn bị bao cao su, không nên quan hệ trước 18 tuổi...

Ngoài ra, hãy thẳng thắn nói chuyện với con như một người bạn, thay vì chọn cách lẩn tránh hoặc không nói, điều đó chỉ khiến con bạn thiếu đi kiến thức giới tính.

Với sự phát triển của xã hội hiện nay, nhiều gia đình chỉ quyết định sinh 1-2 con để cố gắng chăm sóc con thật tốt. Rất nhiều đứa trẻ tự lập, nhanh nhẹn và tự chủ, ý thức được bản thân trong tuổi dậy thì. Song bên cạnh đó cũng có không ít những đứa trẻ do được bao bọc thái quá, nghiêm trọng hơn khi bước vào giai đoạn dậy thì không biết ý thức giữ gìn bản thân, dễ bị người lạ lừa gạt khiến cho có bầu ngoài ý muốn.

Cảnh sát thuyết phục nữ du khách từ bỏ ý định tự tử tại ghềnh đá Nam Ô

Cảnh sát thuyết phục nữ du khách từ bỏ ý định tự tử tại ghềnh đá Nam Ô

Ngày 30/11, Công an phường Hoà Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, vừa “giải cứu” thành công 1 cô gái đang có ý định tự tử tại ghềnh đá Nam Ô.

Xem thêm
Từ khóa:   Tin nóng tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào