Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định hôm nay xác nhận, một học sinh lớp 12, Trường THPT Phù Cát 3 (Bình Định) tham gia thi chạy cự ly 200 m nhưng chạy được khoảng 170 m thì gặp sự cố dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ báo VTC News, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, em L.A.T, học sinh lớp 12A1 của Trường THPT Phù Cát 3 tử vong trong lúc thi chạy do nhà trường tổ chức vào ngày 27/11.

Em T. là thành viên trong đội năng khiếu thể dục thể thao của trường về môn chạy.

Theo ông Tuấn, sau khi xảy ra sự cố, Sở đã liên hệ bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định hỗ trợ tích cực nhưng học sinh đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Trường THPT Số 3 Phù Cát, nơi em L.A.T đang học (Ảnh: Vietnamnet)

“Nhà trường đã phối hợp với Công an, các cơ quan huyện Phù Cát thực hiện các bước xử lý vụ việc theo quy định. Lãnh đạo Sở đã có mặt tại bệnh viện để chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình", ông nói.

Theo thông tin từ báo VietNamnet, ông Nguyễn Văn Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Phù Cát 3 cho biết, nhà trường tổ chức thi chạy theo kế hoạch chung để chuẩn bị cho hội khỏe Phù Đổng của tỉnh. Các khâu tổ chức thi được nhà trường chuẩn bị kỹ.

Cơ quan Pháp y tỉnh, Viện kiểm sát yêu cầu khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong, nhưng gia đình cho rằng em bị đột tử nên làm đơn bảo lãnh xin không khám nghiệm để đưa về nhà lo hậu sự.

"Theo khám nghiệm tử thi bên ngoài, bác sĩ kết luận sơ bộ là em T. không bị các tác động ngoại lực. Khả năng nguyên nhân tử vong liên quan đến vấn đề tim mạch nhưng không phát hiện sớm", Hiệu trưởng Trường THPT Phù Cát 3 cho hay.

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