Ô tô tông dải phân cách lật ngửa, tài xế chui ra ngoài an toàn

Đang lưu thông trên đường ở huyện Hóc Môn (TPHCM), chiếc ô tô 5 chỗ bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lật ngửa trên đường Tô Ký, tài xế may mắn không bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, nam tài xế chừng 35 tuổi điều khiển ô tô loại bốn chỗ chạy trên đường Tô Ký theo hướng về đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn).

Qua giao lộ Tô Ký - Ấp Đông 05 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) khoảng 200m, ô tô bất ngờ tông dải phân cách rồi lật ngửa trên đường.

Chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường Tô Ký thì tông dải phân cách, lật ngửa. Ảnh: HT (Pháp Luật)

Do ở tốc độ cao, chiếc xe văng lên và lật ngửa giữa đường. Tài xế sau đó, bung cửa thoát ra ngoài, tinh thần hoảng hốt nhưng may mắn không bị thương tích nghiêm trọng.

Tai nạn không gây thương vong về người, nhiều đoạn dải phân cách bị tông đổ và phần đầu ô tô bị hư hỏng.

May mắn vụ việc không gây thương vong về người. Ảnh: HT (Pháp Luật)

"Tôi nghe ầm một cái và chạy ra thì thấy ô tô nằm ngửa bụng lên trời rồi. Tài xế sau đó mở cửa bước ra ngoài, may mắn không bị thương", một người dân gần hiện trường cho hay.

Chiếc xe sau đó được lực lượng chức năng di dời khỏi khu vực. Ảnh: HT (Pháp Luật)

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường và phân luồng giao thông để tránh ùn ứ. Đến 15 giờ chiều ngày 4-12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang xử lý hiện trường vụ xe ô tô tông dải phân cách, lật ngửa trên đường.

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