Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 11/12, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi vấn bị bạo hành khiến nạn nhân tử vong, Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai báo cho cơ quan chức năng địa phương xác minh làm rõ. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, làm rõ.

Trước đó vào tối 9/12, cháu N.M.K (SN 2016) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn, ngưng tuần hoàn và có nhiều vết thương tích ở mặt và trên người. Bé trai được xác định tử vong ngoại viện.

Đối tượng Thi. Ảnh VKS

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bước đầu cơ quan điều tra xác định, năm 2011, Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) kết hôn với anh N.V.M (35 tuổi) và có 2 con trai, trong đó là cháu N.M.K.

Khoảng tháng 9/2019, do thường xuyên mâu thuẫn trong quá trình chung sống, Thi và chồng ly hôn. Người mẹ được quyền nuôi cháu K nhưng anh M không đồng ý. Đầu năm 2020, Thi nảy sinh tình cảm và đăng ký kết hôn với anh L.Đ.Q (40 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội). Cả 2 thuê trọ sống chung tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Quá trình chung sống, Thi đã mang thai 7 tháng.

Thời gian này, Thi gửi đơn lên tòa đòi quyền nuôi dưỡng cháu K. và đến tháng 8/2022, cháu bé về ở cùng mẹ tại huyện Quốc Oai.

Tháng 9, Thi cho rằng con trai không nghe lời, lười học nên người mẹ nhiều lần dùng gậy tre dài khoảng 1,4m; Móc phơi quần áo, ống nhựa dẫn nước, ghế nhựa đánh vào người, chân tay và mông cháu K.

Đến tháng 12, cháu K nhiều lần tè dầm ra quần, giường, nhà nên Thi tiếp tục dùng muôi múc canh bằng kim loại đánh 2 phát vào đỉnh đầu con trai. Đến 18 giờ ngày 9/12, bé trai 6 tuổi xuất hiện tình trạng yếu lả đi, tím tái toàn thân và được mẹ đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong ngoại viện.

Sau khi xác định diễn biến sơ bộ vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Việm Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội và các lực lượng chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng vụ án. Đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thi để điều tra về hành vi "giết người".