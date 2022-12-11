Một người phụ nữ ngã xe bất tỉnh bị thương nặng phần mặt, nghi bị giật dây chuyền

Tin nóng 11/12/2022 14:46

Người phụ nữ bị 2 thanh niên áp sát xe rồi giật dây chuyền làm lạc tay lái ngã xuống đường, bất tỉnh.

Theo thông tin từ báo Công An, vào trưa ngày 11-12, Công an P.Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ ngã xe bất tỉnh nghi bị giật dây chuyền.

Cụ thể vào khoảng 9h sáng nay ngày 11/12/2022, chị Nguyễn Thị Ngọc P. (42 tuổi ngụ tại TP Thuận An) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc P.Bình Nhâm, TP Thuận An.

Khi gần tới trước trường tiểu học Bình Nhâm thì bất ngờ ngã xe xuống đường, bất tỉnh. Cách đó khoảng 1m là sợi dây chuyền trên cổ chị này bị đứt rơi xuống đường.

Một người phụ nữ ngã xe bất tỉnh bị thương nặng phần mặt, nghi bị giật dây chuyền - Ảnh 1
Chị P ngã xe bất tỉnh, sợi dây chuyền rơi trên đường (Ảnh: Báo Công An)

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân ở khu vực lân cận đã gọi xe cấp cứu tới hỗ trợ đưa người phụ nữ vào bệnh viện cấp cứu, phần mặt bị thương nặng. Chị P sau đó đã tỉnh lại nhưng tinh thần hoảng loạn.

Nhân chứng cho biết họ nhìn thấy chị P bị 2 thanh niên giật dây chuyền làm lạc tay lái ngã xuống đường, đối tượng sau đó đã bỏ chạy rất nhanh. Công an phường Bình Nhâm có mặt lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

Trước đó vào tại địa bàn P.An Phú, TP Thuận An vào trưa hôm qua cũng xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Một người phụ nữ ngã xe bất tỉnh bị thương nặng phần mặt, nghi bị giật dây chuyền - Ảnh 2
Công an có mặt điều tra vụ việc (Ảnh: Báo Công An)

Khoảng 11 giờ, anh Nguyễn Hải Hồ (31 tuổi) điều khiển xe máy chở chị Văn Thị Kiều Oanh (46 tuổi, ngụ TX Tân Uyên) đi khám bệnh ở TPHCM về Bình Dương.

Trong cùng khoản thời gian này, đôi nam nữ chở nhau trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thì bất ngờ bị 2 thanh niên áp sát giật tài sản mà người phụ nữ để ở giữa. Do nạn nhân cố giữ lại nên 2 đối tượng cướp giật bất thành, nhanh chóng tẩu thoát.

Một người phụ nữ ngã xe bất tỉnh bị thương nặng phần mặt, nghi bị giật dây chuyền - Ảnh 3
Một người phụ nữ ngã xe bất tỉnh bị thương nặng phần mặt, nghi bị giật dây chuyền - Ảnh 4

Ảnh cắt từ camera hành trình ghi lại vụ việc xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Báo Công An) 

Trong cùng khoản thời gian này, anh Nguyễn Hải Hồ (31 tuổi) điều khiển xe máy chở chị Văn Thị Kiều Oanh (46 tuổi, ngụ TX Tân Uyên) đi khám bệnh ở TPHCM về Bình Dương.

Một người phụ nữ ngã xe bất tỉnh bị thương nặng phần mặt, nghi bị giật dây chuyền - Ảnh 5
Người dân nhặt được túi xách, giấy tờ trả lại cho chị Oanh (Ảnh: Báo Công An)

Khi đang dừng đèn đỏ trên đường ĐT 743 thì bị 2 đối tượng giật túi xách trên tay chị Oanh.

Sau khi lục túi xách lấy đi 1 điện thoại Iphone và ít tiền thì bọn cướp vứt túi xách lại trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Người dân sau đó nhặt được và liên hệ trả lại cho chị Oanh.

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