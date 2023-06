Theo thông tin từ báo Công An, vào trưa ngày 11-12, Công an P.Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ ngã xe bất tỉnh nghi bị giật dây chuyền.

Cụ thể vào khoảng 9h sáng nay ngày 11/12/2022, chị Nguyễn Thị Ngọc P. (42 tuổi ngụ tại TP Thuận An) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc P.Bình Nhâm, TP Thuận An.