Mua bảo hiểm ô tô uy tín, chất lượng tại Liberty

Việc tham gia bảo hiểm xe ô tô tại đây sẽ góp phần hỗ trợ tài chính cho người gây ra tai nạn, bồi thường cho người bị thiệt hại khi gặp sự cố ngoài ý muốn. Liberty sẽ sử dụng số tiền bảo hiểm nhằm bồi thường cho số ít người gặp tai nạn giao thông.

Bảo hiểm ô tô Liberty là một sản phẩm bảo hiểm thuộc công ty bảo hiểm Liberty nhằm mục đích bảo vệ xe toàn diện với các quyền lợi tối ưu nhất hiện nay. Với sản phẩm này, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm trên mọi hành trình. Có thể nói, đây chính là sản phẩm kết hợp giữa các loại hình bảo vệ tài sản, con người, hàng hóa vận chuyển liên quan đến phương tiện di chuyển ô tô. Ngoài ra, Liberty còn mang đến cho quý khách hàng nhiều sản phẩm bảo hiểm hấp dẫn khác.

Dựa vào lịch sử hình thành, kinh nghiệm trong quá trình làm việc, hợp tác với nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên toàn thế giới, bảo hiểm Liberty Việt Nam đã áp dụng những điều này vào dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đơn vị luôn hướng đến những nhu cầu thực tế của khách hàng, cung cấp các gói sản phẩm phù hợp là một trong những chìa khóa vàng giúp Liberty trở nên khác biệt, nổi bật trên thị trường bảo hiểm.

Đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, có chuyên môn

Sự vận hành của bảo hiểm Liberty có thực sự tốt hay không phụ thuộc phần lớn vào ban lãnh đạo. Đội ngũ quản lý của Liberty được chú trọng xây dựng, đầu tư đều là những người đứng đầu về mặt chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Đồng thời, họ còn là những cá nhân có thành tích vượt trội, kinh nghiệm ngành nghề phong phú. Cũng chính nhờ yếu tố này, giúp cho dịch vụ bảo hiểm ô tô tại Liberty được xây dựng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Giải pháp bảo hiểm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Không riêng gì bảo hiểm ô tô, mỗi sản phẩm của Liberty ra đời và đi vào hoạt động đều phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng đều là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nhân viên, quản lý, thông qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Do đó, các giải pháp bảo hiểm luôn phong phú, đa dạng.

Ảnh minh họa: Internet

Nên hay không nên mua bảo hiểm ô tô Liberty?

Bảo hiểm ô tô Liberty là giải pháp tuyệt vời bạn không nên bỏ qua dành cho xế yêu của mình. Bảo hiểm giúp bạn an tâm hơn trên những cuộc hành trình. Ngoài những ưu điểm kể trên về bảo hiểm ô tô Liberty, sản phẩm này còn mang đến cho khách hàng những lợi ích như:

Phạm vi bảo hiểm rộng nhất kể cả bảo hiểm thủy kích.

Bồi thường 2 lần/năm đối với mất cắp các bộ phận trên xe.

Bồi thường thiệt hại 100% xe mới nếu xe bị tổn thất toàn bộ trong vòng 1 năm kể từ ngày mua xe.

Sửa chữa ở garage ô tô đạt tiêu chuẩn trên toàn quốc.

Hỗ trợ khách hàng 24/7.

Hỗ trợ thanh toán trả góp không lãi suất.

Cung cấp thông tin, cứu hộ hoàn toàn miễn phí lên đến 300km/năm nếu xe gặp phải các trường hợp như nổ lốp, hỏng hóc, hết xăng, tai nạn,..

Với những ưu điểm tuyệt vời kể trên mà sản phẩm bảo hiểm ô tô Liberty mang đến cho quý khách hàng, thì còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay cho bản thân một sản phẩm giúp bạn an tâm tay lái trên mọi hành trình ngay bây giờ.