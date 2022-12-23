Mua bảo hiểm ô tô uy tín, chất lượng tại Liberty

Đời sống 23/12/2022 17:23

Những đại lý bảo hiểm ô tô uy tín, chất lượng sẽ giúp chủ xe tự tin, an tâm hơn trên mọi hành trình với chiếc xế yêu của mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu kinh nghiệm mua bảo hiểm ô tô uy tín, chất lượng tại Liberty để tham khảo.

Bảo hiểm ô tô Liberty là gì?

Bảo hiểm ô tô Liberty là một sản phẩm bảo hiểm thuộc công ty bảo hiểm Liberty nhằm mục đích bảo vệ xe toàn diện với các quyền lợi tối ưu nhất hiện nay. Với sản phẩm này, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm trên mọi hành trình. Có thể nói, đây chính là sản phẩm kết hợp giữa các loại hình bảo vệ tài sản, con người, hàng hóa vận chuyển liên quan đến phương tiện di chuyển ô tô. Ngoài ra, Liberty còn mang đến cho quý khách hàng nhiều sản phẩm bảo hiểm hấp dẫn khác.

Việc tham gia bảo hiểm xe ô tô tại đây sẽ góp phần hỗ trợ tài chính cho người gây ra tai nạn, bồi thường cho người bị thiệt hại khi gặp sự cố ngoài ý muốn. Liberty sẽ sử dụng số tiền bảo hiểm nhằm bồi thường cho số ít người gặp tai nạn giao thông.

Mua bảo hiểm ô tô uy tín, chất lượng tại Liberty - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Những điểm nổi bật của bảo hiểm ô tô Liberty

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt

Dựa vào lịch sử hình thành, kinh nghiệm trong quá trình làm việc, hợp tác với nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên toàn thế giới, bảo hiểm Liberty Việt Nam đã áp dụng những điều này vào dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đơn vị luôn hướng đến những nhu cầu thực tế của khách hàng, cung cấp các gói sản phẩm phù hợp là một trong những chìa khóa vàng giúp Liberty trở nên khác biệt, nổi bật trên thị trường bảo hiểm.

Đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, có chuyên môn

Sự vận hành của bảo hiểm Liberty có thực sự tốt hay không phụ thuộc phần lớn vào ban lãnh đạo. Đội ngũ quản lý của Liberty được chú trọng xây dựng, đầu tư đều là những người đứng đầu về mặt chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Đồng thời, họ còn là những cá nhân có thành tích vượt trội, kinh nghiệm ngành nghề phong phú. Cũng chính nhờ yếu tố này, giúp cho dịch vụ bảo hiểm ô tô tại Liberty được xây dựng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Giải pháp bảo hiểm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Không riêng gì bảo hiểm ô tô, mỗi sản phẩm  của Liberty ra đời và đi vào hoạt động đều phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng đều là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nhân viên, quản lý, thông qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Do đó, các giải pháp bảo hiểm luôn phong phú, đa dạng.

Mua bảo hiểm ô tô uy tín, chất lượng tại Liberty - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nên hay không nên mua bảo hiểm ô tô Liberty?

Bảo hiểm ô tô Liberty là giải pháp tuyệt vời bạn không nên bỏ qua dành cho xế yêu của mình. Bảo hiểm giúp bạn an tâm hơn trên những cuộc hành trình. Ngoài những ưu điểm kể trên về bảo hiểm ô tô Liberty, sản phẩm này còn mang đến cho khách hàng những lợi ích như:

  • Phạm vi bảo hiểm rộng nhất kể cả bảo hiểm thủy kích.
  • Bồi thường 2 lần/năm đối với mất cắp các bộ phận trên xe.
  • Bồi thường thiệt hại 100% xe mới nếu xe bị tổn thất toàn bộ trong vòng 1 năm kể từ ngày mua xe.
  • Sửa chữa ở garage ô tô đạt tiêu chuẩn trên toàn quốc.
  • Hỗ trợ khách hàng 24/7.
  • Hỗ trợ thanh toán trả góp không lãi suất.
  • Cung cấp thông tin, cứu hộ hoàn toàn miễn phí lên đến 300km/năm nếu xe gặp phải các trường hợp như nổ lốp, hỏng hóc, hết xăng, tai nạn,..

Với những ưu điểm tuyệt vời kể trên mà sản phẩm bảo hiểm ô tô Liberty mang đến cho quý khách hàng, thì còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay cho bản thân một sản phẩm giúp bạn an tâm tay lái trên mọi hành trình ngay bây giờ.

Dai-ichi Life Việt Nam đạt Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Dai-ichi Life Việt Nam đạt Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa được vinh dự đứng vị trí thứ 4 trong Bảng xếp hạng “Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” (Vietnam Top 10 Best Workplaces) – Ngành Bảo hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong