Dai-ichi Life Việt Nam đạt Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Đời sống 23/12/2022 10:40

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa được vinh dự đứng vị trí thứ 4 trong Bảng xếp hạng “Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” (Vietnam Top 10 Best Workplaces) – Ngành Bảo hiểm.

Chương trình này do Công ty CP Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) cùng Báo Đầu Tư phối hợp khảo sát và công bố. Buổi Lễ vinh danh nằm trong khuôn khổ Chương trình Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) được tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào ngày 21/12/2022.

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Ông Ngô Việt Phương – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Dai-ichi Life Việt Nam, nhận giải thưởng “Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam là chương trình thường niên mang ý nghĩa chính trị - xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và người lao động về hình ảnh, uy tín, tầm quan trọng của việc sử dụng và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thu hút nguồn nhân sự tài năng.

Chương trình thực hiện khảo sát, đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp theo ba nhóm tiêu chí: Nhân sự và uy tín nhà tuyển dụng (dựa trên quy mô nhân sự, cơ cấu lực lượng lao động, uy tín thương hiệu nhà tuyển dụng); Hiệu quả sản xuất kinh doanh và triển vọng tăng trưởng (dựa trên các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu, tốc độ tăng trưởng, thị phần); Thu nhập và chế độ phúc lợi (dựa trên các chỉ tiêu liên quan đến thu nhập bình quân của người lao động, chính sách nhân sự, sự hài lòng của người lao động, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp).

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Các thành viên Dai-ichi Life Việt Nam tại Lễ trao giải “Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Đây là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang “bản sắc Nhật – Việt” khác biệt.

Với phương châm “Tất cả vì con người”, Dai-ichi Life Việt Nam luôn đặt nguồn nhân lực là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công và phát triển bền vững của công ty, chú trọng huấn luyện đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, đồng thời tạo cơ hội làm việc tại môi trường lý tưởng, nhân văn, nơi mà nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực chuyên môn, tinh thần cải tiến, sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến”.

Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng mạng lưới kinh doanh vững mạnh, với 300 văn phòng “phủ sóng” khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam, phục vụ hơn 4 triệu khách hàng và gia đình thông qua đội ngũ 1.900 nhân viên và 120.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Công ty cũng đạt thành quả kinh doanh ấn tượng, khẳng định sự lớn mạnh vượt bậc về tầm vóc, vị thế với số lượng khách hàng tăng gấp 12 lần, số nhân viên và tư vấn tài chính tăng 20 lần, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 50 lần, tổng vốn đầu tư tăng 41 lần, tổng giá trị tài sản tăng 64 lần. Lợi nhuận trước thuế của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 1.787 tỷ đồng.

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