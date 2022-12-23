Con được phát triển toàn diện tại trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức

Xã hội 23/12/2022 08:08

Đối với bậc Mầm non, tinh thần Montessori được áp dụng vào từng hoạt động nhằm dạy cho trẻ sự tự lập, tự do nhưng có trách nhiệm, học cách yêu thương, biết quản lý cảm xúc. Đây là điểm xuất phát vững chắc cho hành trình phát triển của trẻ ở các cấp tiếp theo.

Con được phát triển toàn diện tại trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức

Trong suốt hành trình theo học tại trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức, học sinh sẽ được vun bồi kiến thức học thuật chuyên sâu, ươm mầm nhân cách, rèn luyện kỹ năng, nghị lực vững vàng với chương trình học phù hợp cho từng độ tuổi. Tùy theo nhu cầu và định hướng mà phụ huynh có thể lựa chọn các chương trình học phù hợp với trẻ:

  • Chương trình GDVN: trẻ từ 18 tháng đến 36 tháng
  • Chương trình Mont. Tuệ Đức: Trẻ từ 3 đến dưới 6 tuổi
  • Chương trình Mont. Tuệ Đức song ngữ: Trẻ từ 3 đến dưới 6 tuổi

Con được phát triển toàn diện tại trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức - Ảnh 1

Đối với bậc Mầm non, tinh thần Montessori được áp dụng vào từng hoạt động nhằm dạy cho trẻ sự tự lập, tự do nhưng có trách nhiệm, học cách yêu thương, biết quản lý cảm xúc. Đây là điểm xuất phát vững chắc cho hành trình phát triển của trẻ ở các cấp tiếp theo.

Có nên cho con học trường Mầm non Montessori song ngữ

Chương trình Montessori Song ngữ tại Pathway Tuệ Đức được thiết kế bài bản, chỉn chu nhưng cũng rất gần gũi và phù hợp với từng độ tuổi giúp phát huy tối đa tiềm năng ngôn ngữ, tạo bước đệm vững chắc cho các cấp học tiếp theo.

Với chương trình song ngữ tại trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức, trẻ được tiếp cận với tiếng Anh trong tất cả hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi. Từ đó, trẻ hình thành được phản xạ giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên với người nước ngoài. Có thể nói, chương trình Montessori Song ngữ giúp trẻ:

  • Phát triển tối đa khả năng nhận biết và nhận thức ngôn ngữ.
  • Được trải nghiệm, hứng thú với ngôn ngữ.
  • Hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức độ cơ bản, nuôi dưỡng niềm hứng thú khám phá ngôn ngữ ở bậc Tiểu học.

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Chương trình Montessori song ngữ tại Pathway Tuệ Đức có gì đặc biệt so với các chương trình song ngữ thông thường?  

  • Đây là chương trình học được thiết kế dựa trên chương trình Giáo dục Mont. Tuệ Đức.
  • Giá trị 3 gốc rễ: Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực được lồng ghép vào từng tiết học văn hóa, ngôn ngữ, kỹ năng, hoạt động trải nghiệm giúp trẻ thẩm thấu điều hay lẽ phải, nuôi dưỡng đam mê học tập, sẵn sàng đối diện với mọi thử thách.
  • Giáo dục cảm xúc Harmony được đưa vào các hoạt động hàng ngày để trẻ có thể cảm nhận, thấu cảm môi trường xã hội. Từ đó vận dụng các kiến thức, kỹ năng để tạo dựng, gìn giữ mối quan hệ với mọi người xung quanh bằng sự quan tâm, chia sẻ, lắng nghe.
  • Bên cạnh chương trình học Tiếng Anh, trẻ còn được giao tiếp Tiếng Anh với giáo viên song ngữ và học Mont bằng Tiếng Anh.
  • Ngoài ra, trẻ còn được trang bị các kỹ năng mềm thông qua nhóm bộ môn như:
  • Cảm thụ âm nhạc: Trẻ làm quen với âm điệu, nhạc cụ và vận động theo nhạc
  • Giáo dục thể chất: Trẻ được trải nghiệm các bài tập vận động phù hợp với từng độ tuổi.
  • Làm quen với môi trường nước: Trẻ bắt đầu học làm quen với nước, các bài tập đơn giản để tự tin, mạnh dạn hơn.

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Trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức - Môi trường học tập chất lượng dành cho trẻ Mầm Non

Thế giới 6 tuổi đầu đời tại trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức được phát triển toàn diện thông qua Phương pháp phát triển cá nhân của Montessori với môi trường tập thể của Giáo dục Việt Nam và môi trường khích lệ thông minh cảm xúc (Harmony SEL). Ngoài ra còn có sự bổ trợ quan trọng của các bộ môn tiếng Anh Mầm non, phát triển thể chất và cảm thụ âm nhạc.

Trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức luôn đảm bảo được đầy đủ các tiêu chí chọn trường Mầm non cho con, cụ thể:

  • Mầm non Pathway Tuệ Đức hiện có 12 cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được bố trí xe đưa rước, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ và gia đình.
  • Cơ sở vật chất tại trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện cho trẻ. Khu vực vệ sinh khép kín và phòng y tế đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng
  • Mức học phí rõ ràng, chi tiết đối với từng cơ sở, phụ huynh có thể dễ dàng tìm hiểu về chương trình học, biểu phí trên website của trường.
  • Chế độ dinh dưỡng của con luôn được chú trọng với đầy đủ nhóm chất, chia nhỏ khẩu phần ăn thành 3 buổi phù hợp (sáng, trưa, xế). Trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức có hệ thống bếp riêng đảm bảo khẩu phần ăn chất lượng, an toàn cho trẻ.
  • Bên cạnh chương trình học tập hiệu quả, trẻ còn được tham gia rèn luyện trong các chương trình ngoại khóa phù hợp với độ tuổi của con như: Chiến binh nhí, dã ngoại, hoạt động vui chơi trải nghiệm ngoài trời,...

Trên đây là những thông tin về Trường Mầm non song ngữ Pathway Tuệ Đức. Để nắm rõ hơn về chương trình học cũng như môi trường học tập tại trường, phụ huynh vui lòng liên hệ với nhà trường để được tư vấn cụ thể

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Từ khóa:   mầm non

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