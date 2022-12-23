TP.HCM: Thẩm mỹ viện 'mất hút' sau khi khách hàng bị biến chứng tiêm tan mỡ

Xã hội 23/12/2022 16:13

Bỏ ra số tiền hơn 10 triệu đồng để tiêm tan mỡ, vùng bụng, hông, đùi của người phụ nữ 49 tuổi bất ngờ nổi nhiều nốt đỏ, sưng, cứng và được chẩn đoán bị áp xe bụng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 23/12, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận 2 trường họp biến chứng sau tiêm tan mỡ. Trong đó, có một phụ nữ 49 tuổi, đến khám với vùng bụng, hông, đùi xuất hiện nhiều nốt đỏ, viêm và chảy mủ.

Trước đó 2 tháng, bệnh nhân xem quảng cáo trên mạng và đến một cơ sở thẩm mỹ tại quận 10 để tiêm tan mỡ. “Họ quảng cáo dáng chuẩn ngay tức thì chỉ sau một liệu trình siêu hủy mỡ, khoảng hơn 10 triệu đồng nên tôi tìm đến", chị nói. 

Nhân viên cơ sở thẩm mỹ tư vấn, liệu trình hủy mỡ thực hiện trong 45 phút, không đau. Quy trình gồm bôi tê cho khách hàng và bác sĩ tiêm tinh chất hủy mỡ. Mỡ sẽ được đào thải qua hệ bài tiết và lấy lại được vóc dáng thon gọn sau 5-7 ngày.

Tuy nhiên, một tuần sau, vùng bụng, hông, đùi của bệnh nhân nổi nhiều nốt đỏ, sưng, cứng. Theo hướng dẫn của nhân viên thẩm mỹ viện, chị đi mua kháng sinh uống nhưng không cải thiện.

Cơ sở thẩm mỹ lại giới thiệu chị qua một phòng khám khác để chích thuốc, rạch các nốt viêm rút mủ. Kết quả là các ổ mủ xuất hiện dày đặc hơn, sưng, đau nhức... Bệnh nhân quay trở lại thẩm mỹ viện ban đầu nhưng cơ sở này đã đóng cửa, không liên lạc được. 

TP.HCM: Thẩm mỹ viện 'mất hút' sau khi khách hàng bị biến chứng tiêm tan mỡ - Ảnh 1
Các ổ áp xe sau khi bệnh nhân tiêm thuốc tan mỡ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, BS.CK2 Phạm Thị Thanh Giang, Khoa Thẩm mỹ da (BV Da Liễu TP.HCM), cho biết bệnh nhân bị áp xe sau tiêm tan mỡ. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm và được điều trị bằng các thuốc kháng sinh, kháng viêm liều cao.

Sau hơn một tuần điều trị, các vết loét khô, nốt viêm giảm sưng. Tuy nhiên theo BS Giang, điều trị tai biến tiêm tan mỡ là điều trị khó, bệnh nhân được theo dõi lâu dài và điều trị tích cực. Một số bệnh nhân sau điều trị ổn vẫn có thể tái phát và hậu quả là để lại di chứng sẹo xấu. Cũng theo BS này, tiêm tan mỡ là kỹ thuật tiêm các chất có khả năng ly giải tế bào mỡ, tăng vận chuyển lipid qua màng tế bào nhằm mục đích làm giảm thể tích các tế bào mỡ vùng không mong muốn.

Các tác dụng phụ có thể gặp như đau, sưng phù kéo dài đến 48 giờ sau tiêm, hình thành khối máu tụ. Một số tác dụng phụ nghiêm trọng như viêm mô tế bào, loét hoại tử. Các tai biến xảy ra thường do kỹ thuật tiêm sai, cần tiêm đúng lớp, với độ sâu kim ổn định. Tuy nhiên dù tiêm đúng kỹ thuật, tỉ lệ tai biến vẫn có thể xảy ra.

Một số trường hợp sau tiêm bệnh nhân xuất hiện các nốt viêm đỏ, khi thực hiện sinh thiết da, các nhà nghiên cứu tìm được rất nhiều mô sợi hình thành, kèm theo hiện thương viêm mô mỡ kéo dài. Các biến chứng này khi xảy ra rất thường để lại sẹo xấu cho bệnh nhân.

BS Giang khuyến cáo, phương pháp giảm mỡ hiệu quả và an toàn nhất vẫn là thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục. Cạnh đó, có một số phương pháp an toàn để giảm mỡ như giảm mỡ nhiệt độ cao (công nghệ HIFU) và giảm mỡ nhiệt độ thấp (công nghệ đông hủy mỡ).

Ngoài ra còn có các phương pháp giảm mỡ cơ học như: xung siêu âm không nhiệt, liệu pháp laser cường độ thấp, liệu pháp sốc xung kích ngoại bào. Để giảm mỡ an toàn và hiệu quả, bệnh nhân nên đến các BV chuyên khoa để được BS tư vấn. Việc tiêm tan mỡ tại cơ sở thẩm mỹ không chất lượng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là để lại sẹo xấu vĩnh viễn nếu tai biến xảy ra.

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