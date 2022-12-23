Quảng Ninh: Xe ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Xã hội 23/12/2022 10:17

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 18 giờ ngày 22/12 tại khu vực cây xăng chợ Rừng, tại Km11+800, đường tỉnh 331, thuộc phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, xe ô tô SantaFe, mang biển kiểm soát 14A-640.xx gây tai nạn với nhiều xe máy, xe đạp đang lưu thông trên đường.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi xe ô tô đâm vào các phương tiện trên đã lao tiếp vào cột biển quảng cáo trên vỉa hè bên đường khiến phần đầu xe vỡ nát; nhiều xe máy, xe đạp điện và xe đạp hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường.

Quảng Ninh: Xe ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Cú tông xe liên hoàn đã khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, 1 bệnh nhân tiên lượng nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí), 2 nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng chức năng của thị xã Quảng Yên đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, đồng thời tiếp tục xác minh danh tính của lái xe gây tai nạn và các nạn nhân, cũng như nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quảng Ninh: Xe ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 2
Chiếc ô tô dừng lại khi đâm vào cột biển quảng cáo - Ảnh: Infornet/Vietnamnet
Quảng Ninh: Xe ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 3
Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, ông Hoàng Duy Đông, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh, xác nhận vụ tai nạn trên. Ông cho biết: “Theo báo cáo nhanh, ô tô màu trắng hiệu Hyundai Santafe BKS 14A - 640.xx (chưa rõ danh tính tài xế) đi theo hướng từ chợ về cầu sông Chanh, bất ngờ đâm một loạt xe máy. Đến khi ô tô húc vào cột điện bên đường mới dừng lại. Đầu xe ô tô hư hỏng nặng. Hiện nay, chúng tôi đang khoanh vùng hiện trường để điều tra nguyên nhân, kiểm tra nồng độ cồn của tài xế".

Hiện tại, Công an phường Quảng Yên đang phối hợp Đội CSGT bảo vệ hiện trường và các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Sau khi lái xe gây tai nạn chết người, Nguyễn Văn Khải (SN 1994) đã không dừng lại để giải quyết vụ việc mà bỏ trốn khỏi hiện trường.

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