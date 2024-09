Như vậy, đến cuối chiều nay, tại Nguyên Bình có 29 người chết, 15 người bị thương và còn khoảng 23 người mất tích.

tìm kiếm cứu nạn tại điểm sạt lở trên tuyến QL34, xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành (Ảnh: VOV)

Hôm nay, tại Nguyên Bình tiếp tục có mưa to, khối lượng đất đá sạt trượt lớn, nước chảy siết nên việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tại các các điểm Lũng Lỳ (xã Ca Thành), Lũng Súng (xã Yên Lạc) các phương tiện, thiết bị kỹ thuật lớn không thể tiếp cận do đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Trung tá Dương Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an huyện Nguyên Bình, tham gia công tác cứu hộ tại điểm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành cho biết:

"Phương án hiện nay chủ yếu là sử dụng máy xúc vào mở thông tuyến, mở tuyến triển khai đến các điểm sạt lở, và sẽ dùng phương tiện như máy xúc, cuốc, xẻng đào bới, gạt bùn đất để tìm kiếm. Hiện suối nước rất xiết, lực lượng chức năng cố gắng đi dọc theo suối để tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt".

Tai hiện trường sạt lở chỉ có thể sử dụng sức người và công cụ thô sơ (Ảnh: VOV)

Tỉnh Cao Bằng đã lập Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tăng cường các phương tiện, máy móc để tiếp tục đẩy nhanh thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Đối với các hộ dân có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành đã cử lực lượng sơ tán đến nơi an toàn. Ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: “Quan điểm của tỉnh đó là bằng mọi giá tìm được các nạn nhân nhanh nhất, nhưng phải đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ cứu nạn vì trong này mưa rất lớn, đất đã bão hòa nước nên chỉ động vào lại sạt và sạt rất nhiều. Hôm nay chúng tôi đã tiếp nước sạch, mì tôm cho nhân dân, hiện mưa rất to, nếu ngày mai tạnh sẽ vào để hỗ trợ làm nhà cho bà con đảm bảo cuộc sống sau này, hiện họ vẫn đang ở tạm nhà người thân”.

Tìm thấy ô tô tại hiện trường may mắn không có người bên trong (Ảnh: VOV)

Theo thông tin từ VTV: Hiện nay, tình hình cứu hộ cứu nạn vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tuyến đường Quốc lộ 34 từ Thị trấn Nguyên Bình đến xã Ca Thành (nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng) có hàng chục điểm sạt lở, tắc đường, nên rất khó đưa máy móc, phương tiện đến hiện trường. Mặt khác, thời tiết vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng có mưa khiến cho mặt đường trơn ướt, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn rất cao.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh có 663 nhà bị thiệt hại, trong đó có 15 căn sập đổ hoàn toàn và 579 nhà bị ngập sâu từ 0,5-1,5m; 10 trường bị đổ tường rào, sạt lở đất taluy dương, nước ngập úng. Cùng với đó, hơn 530ha cây trồng bị ngập nước, gãy đổ và hàng chục tuyến giao thông xảy ra sạt lở, ngập úng nhiều vị trí. Ngay sau khi xảy ra thiên tai chính quyền địa phương huy động các lượng lượng, vận động nhân dân hỗ trợ giúp đỡ nhau chủ động khắc phục nhà ở bị thiệt hại; các nhà ở bị sạt lở đang có nguy cơ bị sạt tiếp đã sơ tán, di dời đến nơi an toàn. Các tuyến đường giao thông các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương xử lý, khắc phục.