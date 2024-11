Cảm động bé trai 7 tuổi đi lạc được công an tìm giúp về với gia đình

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 13h50 ngày 17/11, Công an quận Kiến An tiếp nhận 1 bé trai bị lạc từ anh Bùi Minh Hiếu (trú tại thôn Lê Xá, xã Đại Bản, huyện huyện An Dương, TP. Hải Phòng).

Ngay sau khi tiếp nhận, tổ công tác Công an quận Kiến An đã chăm sóc, động viên tinh thần cháu bé và tìm kiếm người thân của trẻ.