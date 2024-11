MỚI: Siêu bão Man-yi duy trì cấp 16, giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông, Hà Nội mưa và rét

Đến 13h ngày 20/11, tâm bão Man-yi cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Bắc Đông Bắc, cường độ suy yếu xuống cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 12.

Sau đó, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Nam và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên vùng biển các tỉnh Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho hay, khi đi vào Biển Đông, do tương tác với không khí lạnh nên cường độ và hướng di chuyển của bão Man-yi sẽ có những thay đổi.

Đêm nay và sáng mai (18-11), thành phố Hà Nội có lúc mưa nhỏ vài nơi, thời tiết lạnh - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (17-11), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, đêm nay và sáng mai (18-11), Hà Nội mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; thời tiết lạnh, vùng núi rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, có nơi 19-20 độ C. Đêm 18 và ngày 19-11, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội giảm thêm khoảng 1 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 18-11, khu vực phía Đông Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Từ ngày 20-11, các tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc miền Trung chuyển rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc và Bắc miền Trung phổ biến 18-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Để chủ động ứng phó với bão, ngày 17-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý phương tiện ra khơi; kiểm đếm tàu, thuyền; thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu…