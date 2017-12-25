Cách xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Quý Mão trong năm mới 2018

Đời sống 25/12/2017 13:47

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết đến bạn cách xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Quý Mão trong năm mới Mậu Tuất 2018 sắp đến.

Nguyên đán có nghĩa là buổi sáng đầu tiên của năm, lúc mọi thứ đều được bắt đầu, mới mẻ tinh khôi. Chính vì vậy mà sau thời điểm giao thừa, bước vào những giờ phút đầu tiên của năm mới, người Việt Nam từ xưa rất coi trọng tục “xông đất đầu năm”. Để năm mới phát lộc, phát tài, dưới đây hãy cùng tìm hiểu cách xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Quý Mão trong năm mới 2018 nhé.

Hướng dẫn xem tuổi xông đất đầu năm cho gia chủ tuổi Quý Mão

xem tuổi xông đất đầu năm
Xem tuổi xông đất đầu năm. Nguồn: Internet.

Theo truyền thống, chủ nhà sẽ chọn một người làm “nghi lễ” bước vào nhà mình đầu tiên trong năm mới, vào đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết. Người xông nhà phải có tuổi hợp với chủ nhà và con vật đại diện của năm đó, đặc biệt tránh tuổi “tứ hành xung”. Đó cũng phải là người vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc thì gia chủ sẽ luôn may mắn, sung túc trong năm mới. Hay những người có tên hay, đẹp như Cát, Lộc, Kim, Ngân, Phúc, Thọ, An, Khang… xông đất cũng là một niềm vui với gia chủ.

Ngoài những yếu tố trên, người được chọn để xông đất đầu năm Mậu Tuất 2018 cho gia chủ tuổi Quý Mão nên đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đàng hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, Công việc làm ăn đang trên đà phát triển thì càng tốt.

Xem tuổi xông đất đầu năm.
Sắm sửa ngày tết. Nguồn: Internet.

Gia chủ tuổi Quý Mão nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến xông nhà cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu "sinh dữ, tử lành".

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Quý Mão 1963 năm Mậu Tuất 2018

Xông nhà
Xông nhà đầu năm. Nguồn: Internet.

Gia chủ tuổi Quý Mão 1963 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới (tham khảo từ Tuvikhoahoc.com).

  • Năm 1975 (Tuổi Ất Mão - Đại Khê Thủy)
  • Năm 1983 (Tuổi Quý Hợi - Đại Hải Thủy)
  • Năm 1953(Tuổi Quý Tỵ - Trường Lưu Thủy)
  • Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy)
  • Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ)
  • Năm 1958(Tuổi Mậu Tuất - Bình Địa Mộc)
  • Năm 1963 (Tuổi Quý Mão - Kim Bạch Kim)
  • Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy)
  • Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần - Thành Đầu Thổ)
  • Năm 2006 (Tuổi Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ)

Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2018 Mậu Tuất. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Hai, mùng Ba Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể. Dưới đây là hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới tốt nhất cho gia chủ tuổi Quý Mão 1963:

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2018 Dương Lịch): xuất hành hướng Nam.
  • Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2018 Dương Lịch): xuất hành hướng HướngTây Nam.
  • Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018 Dương Lịch): xuất hành hướng Tây Nam.
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