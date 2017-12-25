Năm mới 2018, tìm hiểu cách xông đất chủ nhà tuổi Tân Hợi

Những ngày gần năm mới, hầu hết các gia chủ đều mong muốn những điều tốt đẹp đến cho tất cả các thành viên trong gia đình mình. Do vậy, chọn người xông đất đầu năm là điều mà ai cũng quan tâm hết mức. Nằm trong chuỗi bài viết hướng dẫn cách xem tuổi chọn người xông đất năm 2018, ngày hôm nay, Phụ nữ và Gia đình tiếp tục giới thiệu đến bạn cách chọn người xông đất cho chủ nhà tuổi Tân Hợi.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đánh dấu vận thế của con người và ngôi nhà mà mỗi người sinh sống. Theo quan niệm truyền thống, người được chọn xông đất nên có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi của gia chủ. Đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người xông nhà cho gia chủ.

Ngoài những yếu tố trên, người được chọn để xông đất đầu năm Mậu Tuất 2018 cho gia chủ tuổi Tân Hợi nên đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đàng hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, Công việc làm ăn đang trên đà phát triển thì càng tốt.

Chọn người xông đất ngày tết. Nguồn: Internet.

Gia chủ tuổi Tân Hợi nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến xông nhà cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu "sinh dữ, tử lành".

Cách xông đất sau giờ giao thừa cũng có khi để người thân trong gia đình tự xông lấy. Người ta chọn một người dễ vía ra đi từ lúc chưa hết giờ trừ tịch và dự lễ tại đình chùa, sau đó xin hương hái lộc. Lúc trở về nhà đã bước sang năm mới, người này tự “xông nhà”, mang sự tốt lành quanh năm về cho gia đình theo quan niệm của ông bà xưa. Đi xông nhà như vậy tránh được sự nhờ vả kẻ khác.

Xông đất đầu năm. Nguồn: Internet.

Với người ngoài, thời gian xông nhà tốt nhất vào buổi sáng mồng một Tết. Người đi xông đất, ngoài những lời cầu chúc tốt đẹp dành cho gia chủ còn phải ăn mặc thật đẹp và mang theo một chút quà Tết. Quà ở đây không nhất thiết là quý giá, nhiều hay ít, mà chỉ có tính cách tượng trưng và phụ thuộc vào mức độ quen biết gia chủ thân hay sơ. Nó có thể là một chai rượu Tết, một gói trà ngon, một chiếc bánh chưng hay một phong bánh ngọt.

Gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới (tham khảo từ Tuvikhoahoc.com).

Năm 1966 (Tuổi Bính Ngọ - Thiên Hà Thủy)

Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy)

Năm 1975 (Tuổi Ất Mão - Đại Khê Thủy)

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần - Lộ Trung Hỏa)

Năm 1996 (Tuổi Bính Tý - Giang Hạ Thủy)

Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ)

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão - Kim Bạch Kim)

Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy)

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần - Thành Đầu Thổ)

Sau khi đã xông nhà đầu năm mới, gia chủ có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2018 Mậu Tuất. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Hai, mùng Ba Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể. Dưới đây là hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới tốt nhất cho gia chủ tuổi Tân Hợi 1971: