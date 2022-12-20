Trẻ em xông đất có tốt không? Câu hỏi "muôn thuở" nay đã có lời giải

Vào ngày tết, nhiều gia chủ có xu hướng “chọn” người đến xông đất đầu năm là người lớn, thành đạt, tốt nhất vẫn là nam giới. Ngược lại, nếu “vô tình” có trẻ con đến xông nhà thì trong lòng họ cực kỳ không vui bởi cho rằng trẻ con còn nhỏ, chưa làm được gì nên không thể nào tốt bằng những người lớn được. Người xông đất được xem là “sứ giả” tài lộc cho gia đình nên bất cứ một người nào không “đạt chuẩn” thì đều khiến cho gia chủ cực kỳ lo lắng.

Chỉ vậy thôi, nhưng đã mang đến niềm vui và sự tin tưởng gia đạo mình sẽ may mắn cả năm. Còn người đi xông đất họ vui vì đã cho đi những điều tốt lành, làm phước giúp mọi người.

Tục xông đất đầu năm là một trong những phong tục được ông cha ta lưu truyền đến ngày nay. Người Việt tin rằng việc xông đất có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của gia chủ cả năm. Giờ xông đất bắt đầu từ sau giao thừa trở đi, khi tiếng chuông báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới đến. Người xông đất là người được chọn lựa rất kỹ để đảm bảo may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Thường thì người xông đất sẽ mang theo cả trái cây hay bánh mứt và lì xì khi có trẻ con trong nhà. Gia chủ sẽ ra đón tiếp vui vẻ, nhiệt tình và nhận những lời chúc tốt đẹp đến với gia đình mình.

Bên cạnh đó, theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà (xông đất đầu năm) thì nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với với tuổi của gia chủ. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người xông nhà cho gia chủ.

Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2023 phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, tốt vía, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt.

Trẻ nhỏ lanh lợi, trong sáng và thông minh sẽ mang lại may mắn cho gia chủ!

Nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu "sinh dữ, tử lành".

Như vậy rõ ràng là bất kể trẻ em hay người lớn thì miễn rằng họ là những người tốt tính, vui vẻ, không làm điều gì sai trái và không rơi vào bất cứ trường hợp kiêng kỵ nào ở trên thì đều có thể được “chọn” để xông nhà. Do vậy, bạn không cần phải thắc mắc trẻ em xông đất có tốt hay không nữa nhé.

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Trẻ nhỏ hay người lớn, chỉ cần là người tốt tính, vui vẻ đều được!

Thêm nữa, chọn trẻ em xông đất cũng có nhiều điều tốt đẹp. Theo quan niệm của các cụ, trẻ em trong sáng, lanh lợi sẽ đem đến niềm vui ngày đầu năm, đồng thời giúp vận khí năm đó của gia chủ may mắn, mọi việc thuận lợi, nhiều chuyện vui hơn buồn. Tuy nhiên, nên chọn các bé ngoan ngoãn nhưng vui tươi, nhí nhảnh, hoạt bát, mặt mũi thông minh sáng sủa để mang lại nhiều niềm vui, sức khỏe và tài lộc vào nhà.

Thông thường, các vị khách "nhí" sẽ được chọn tuổi hợp với chủ nhà như sau:

Đối với chủ nhà nữ

- Chủ nhà tuổi Tý, Ngọ - Chọn bé sinh năm Tân Tị (2001), Bính Tuất (2006), Bính Thân (2016)

- Chủ nhà tuổi Mão, Dậu - Chọn bé sinh năm Nhâm Thìn (2012), Ất Mùi (2015).

- Chủ nhà tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi - Chọn bé sinh năm Tân Tị (2001), Ất Dậu (2005), Tân Mão (2011).

- Chủ nhà tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi - Chọn bé sinh năm Nhâm Ngọ (2002), Bính Tuất (2006), Mậu Tí (2008), Nhâm Thìn (2012).

Đối với chủ nhà là nam

- Chủ nhà tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi - Chọn bé sinh năm Nhâm Ngọ (2002), Bính Tuất (2006), Mậu Tí (2008), Nhâm Thìn (2012).

- Chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu - Chọn bé Nhâm Thìn (2012), Ất Mùi (2015)

- Chủ nhà Thìn, Tuất, Sửu, Mùi - Chọn bé sinh năm Tân Tị (2001), Nhâm Ngọ (2002), Ất Dậu (2005)

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "Trẻ em xông đất có tốt không?" Tóm lại, đối tượng xông đất năm mới cho gia đình không quá quan trọng là nam, nữ, già hay trẻ, mà chỉ cần là người hoạt bát, vui vẻ, tốt tính và hợp tuổi với gia chủ là được. Đặc biệt với trẻ nhỏ, vì luôn trong sáng, lanh lợi và vui tươi, nên sẽ càng dễ dàng mang đến lộc may cho gia chủ. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các gia chủ có được câu trả lời ưng ý nhé! Đồng thời cũng xin kính chúc các quý độc giả của Phụ nữ và Gia đình có một năm mới thật bình yên, hạnh phúc và no ấm bên gia đình và người thương của mình nhé!