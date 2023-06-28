Bị gãy tay bó bột, em thí sinh được giám thị hỗ trợ chép bài thi

Đời sống 28/06/2023 12:39

Một thí sinh không may gặp tai nạn gãy tay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bộ GD&ĐT đồng ý cho nhờ người viết bài thi hộ cho thí sinh này.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 28/6, em Nguyễn Công Đạt (học sinh lớp 12A, trường THPT Nghi Lộc 3, Nghi Lộc, Nghệ An) đến trường thi với cánh tay phải bị gãy đang bó bột. Dù còn khá đau đớn nhưng Đạt cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng nên Đạt vẫn phải đến trường thi.

Bị gãy tay bó bột, em thí sinh được giám thị hỗ trợ chép bài thi - Ảnh 1
Nguyễn Công Đạt đến trường thi với cánh tay phải bị gãy đang bó bột - Ảnh: Báo Tiền Phong

Em Đạt cho biết, hơn một tuần trước trong lúc đá bóng với các bạn trong sân trường, em không may bị ngã và gãy tay phải. Dù được gia đình, các bác sĩ chăm sóc chu đáo, tuy nhiên vết thương gãy tay khá nặng nên bình phục chậm và không thể tháo bột trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Để kịp cho kỳ thi, em đã cố gắng tập luyện tay bị gãy viết từng chữ, đồng thời ôn tập thêm các đề một cách chu đáo nhất với mong muốn trải qua một kỳ thi đáng nhớ nhất này”, Đạt chia sẻ với báo Tiền Phong

Bị gãy tay bó bột, em thí sinh được giám thị hỗ trợ chép bài thi - Ảnh 2
Môn thi đầu tiên, Đạt sẽ ngồi phòng riêng với 3 giám thị. Đạt sẽ đọc lời và có người chép hộ bài thi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, trước ngày thi, Đạt được các thầy, cô trong Ban Giám hiệu nhà trường đến động viên. Em cũng đã có một buổi tập thi thử với học sinh lớp 10. Điểm bài thi dù chỉ chạm ngưỡng 7 nhưng điều đó giúp Đạt bình tĩnh hơn trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Đầu buổi thi, 2 giáo viên của nhà trường cũng đã được cắt cử để xuống lắp đặt camera, hướng dẫn thí sinh Đạt sử dụng máy ghi âm theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hai thiết bị này không thể truyền, phát thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp để ghi lại toàn bộ quá trình làm bài thi của thí sinh.

Bị gãy tay bó bột, em thí sinh được giám thị hỗ trợ chép bài thi - Ảnh 3
Thí sinh Đạt gãy tay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 - Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin

Giám thị hỗ trợ chép bài cho Đạt là cô giáo Ngô Thị Hồng Dung. Từ chiều hôm qua, sau buổi làm thủ tục, hai cô trò có buổi gặp mặt đầu tiên và trao đổi một số quy định về quy chế thi nên không còn nhiều lúng túng.       

Cô Ngô Thị Hồng Dung là giáo viên Tiếng Anh, trường THPT Cửa Lò 2. Mặc dù hơn 20 năm đứng trên bục giảng nhưng đây là lần đầu tiên cô Dung làm giám thị trong một hoàn cảnh khá riêng như thế này.

Bị gãy tay bó bột, em thí sinh được giám thị hỗ trợ chép bài thi - Ảnh 4
Cô Phạm Thị Lan Hương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 động viên thí sinh bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt bài thi - Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin

Trong sáng nay, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã trực tiếp đến điểm thi để động viên, khích lệ thí sinh Nguyễn Công Đạt trước khi vào phòng thi.    

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời sẽ tiếp thêm động lực để Đạt hoàn thành kỳ thi năm nay và tiếp tục nuôi hy vọng cho Trường THPT Nghi Lộc 3 trong hành trình hướng đến một mùa thi đạt kết quả cao và có nhiều học sinh được vinh danh.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, Đạt là 1 trong 2 thí sinh của Nghệ An phải tham dự trong phòng thi riêng với một hoàn cảnh khá đặc biệt. Trước đó, Đạt là thủ khoa đầu vào lớp 10 và cũng là học sinh xuất sắc 3 năm liền của trường THPT Nghi Lộc 3.

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Sáng nay (28/6), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Điểm đáng chú ý trong kỳ thi lần này là có nhiều thí sinh cao tuổi.

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