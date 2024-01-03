Bé gái sơ sinh bị bỏ trong rừng keo: Cháu bé bú yếu, nhiều vùng da bị tổn thương nặng do kiến cắn

Vào ngầy 3/1, UBND xã Sơn Hội hỗ trợ, chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực bìa rừng keo trên địa bàn.
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Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 3/1, lãnh đạo huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết đã chỉ đạo UBND xã Sơn Hội hỗ trợ, chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực bìa rừng keo trên địa bàn.
Cụ thể, sáng cùng ngày, người dân thôn Tân Thành (xã Sơn Hội) đi làm về thì nghe tiếng khóc của trẻ em, đến nơi phát hiện bé gái sơ sinh được quấn trong khăn màu đỏ. Phía trong lớp khăn, cơ thể cháu bị kiến cắn nhiều nơi gây tổn thương da.
Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đến đưa cháu về Trung tâm y tế huyện Sơn Hòa chăm sóc. Trung tâm y tế làm thủ tục để chuyển cháu xuống bệnh viện tỉnh điều trị, do tình trạng sức khỏe yếu.
Còn theo bà Hờ Tem, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn Hội, địa phương cũng như nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp mua sữa, bỉm và các đồ dùng cần thiết để chăm sóc sức khỏe cho bé. Cụ thể, cân nặng của cháu chỉ 2,2kg. Hiện bé bú yếu, nhiều vùng da bị tổn thương nặng do kiến cắn.