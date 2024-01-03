Bé gái sơ sinh bị bỏ trong rừng keo: Cháu bé bú yếu, nhiều vùng da bị tổn thương nặng do kiến cắn

Đời sống 03/01/2024 16:53

Vào ngầy 3/1, UBND xã Sơn Hội hỗ trợ, chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực bìa rừng keo trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 3/1, lãnh đạo huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết đã chỉ đạo UBND xã Sơn Hội hỗ trợ, chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực bìa rừng keo trên địa bàn.

Cụ thể, sáng cùng ngày, người dân thôn Tân Thành (xã Sơn Hội) đi làm về thì nghe tiếng khóc của trẻ em, đến nơi phát hiện bé gái sơ sinh được quấn trong khăn màu đỏ. Phía trong lớp khăn, cơ thể cháu bị kiến cắn nhiều nơi gây tổn thương da.

Bé gái sơ sinh bị bỏ trong rừng keo: Cháu bé bú yếu, nhiều vùng da bị tổn thương nặng do kiến cắn - Ảnh 1
Phía trong lớp khăn, cơ thể cháu bị kiến cắn nhiều nơi gây tổn thương da - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đến đưa cháu về Trung tâm y tế huyện Sơn Hòa chăm sóc. Trung tâm y tế làm thủ tục để chuyển cháu xuống bệnh viện tỉnh điều trị, do tình trạng sức khỏe yếu.

Còn theo bà Hờ Tem, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn Hội, địa phương cũng như nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp mua sữa, bỉm và các đồ dùng cần thiết để chăm sóc sức khỏe cho bé. Cụ thể, cân nặng của cháu chỉ 2,2kg. Hiện bé bú yếu, nhiều vùng da bị tổn thương nặng do kiến cắn.

Cô giáo bị tố bạo hành bé gái 3 tuổi ở Bình Định: 'Cháu bị bạo hành từ nhà ăn, sang phòng học cho tới lúc ra về...'

Cô giáo bị tố bạo hành bé gái 3 tuổi ở Bình Định: 'Cháu bị bạo hành từ nhà ăn, sang phòng học cho tới lúc ra về...'

Vào ngày 3/1, Công an và các ngành chức năng đang vào cuộc làm rõ thông tin bé gái 3 tuổi ở Bình Định bị cô giáo bạo hành, dẫn đến nhiều vùng trên cơ thể bầm tím.

Xem thêm
Từ khóa:   bỏ rơi trẻ em tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 4 giờ 55 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu