Cô giáo bị tố bạo hành bé gái 3 tuổi ở Bình Định: 'Cháu bị bạo hành từ nhà ăn, sang phòng học cho tới lúc ra về...'

Đời sống 03/01/2024 16:31

Vào ngày 3/1, Công an và các ngành chức năng đang vào cuộc làm rõ thông tin bé gái 3 tuổi ở Bình Định bị cô giáo bạo hành, dẫn đến nhiều vùng trên cơ thể bầm tím.

Theo thông tin từ VietNamNet, nhiều ngày qua, dư luận xã hội xôn xao về thông tin một bé gái 3 tuổi bị giáo viên ở nhóm trẻ bạo hành. Theo thông tin chia sẻ từ tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Thủy Vet”: “Dù đã rất kỹ lưỡng chọn lọc trường cho con nhưng kể cả trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang trả tiền cho những người bạo hành con gái bé bỏng 3 tuổi… Mọi người có thể theo dõi theo từng clip mẹ ghi chú. Nó bạo hành từ nhà ăn, sang phòng học cho tới lúc ra về…” cùng nhiều video, hình ảnh liên quan.

Cụ thể, bé gái 3 tuổi là V.N.T.D., tên thường gọi là bé R. Cô giáo và hình ảnh liên quan được nhắc đến trong thông tin trên được cho là diễn ra tại Nhóm trẻ - lớp mẫu giáo độc lập Trứng Academy (đóng tại phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn).

Cô giáo bị tố bạo hành bé gái 3 tuổi ở Bình Định: 'Cháu bị bạo hành từ nhà ăn, sang phòng học cho tới lúc ra về...' - Ảnh 1
Cô giáo bị tố bạo hành bé gái 3 tuổi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 3/1, bà Tạ Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc và cử cán bộ Công an phường đến làm việc với cơ sở trông giữ trẻ và gia đình của bé gái có liên quan đến đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội Facebook những ngày qua. Cũng theo bà Nga, cơ sở giữ trẻ nêu trên có đầy đủ giấy phép hoạt động.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại cơ sở giữ trẻ có tên Nhóm trẻ - Lớp mẫu giáo độc lập Tr. Academy thuộc phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn).

Cô giáo bị tố bạo hành bé gái 3 tuổi ở Bình Định: 'Cháu bị bạo hành từ nhà ăn, sang phòng học cho tới lúc ra về...' - Ảnh 2
Bé gái bị cô giáo đánh bầm mông - Ảnh: Báo Dân trí

Bên cạnh đó, bà N.T.T.H., người đại diện chủ Nhóm trẻ - lớp mẫu giáo độc lập Tr. Academy, xác nhận có sự việc.

Bà H. cho biết, sau khi nhận được thông báo của gia đình cháu bé về sự việc, cơ sở đã cho trích xuất camera đồng thời thành lập hội đồng để xác minh. Ngay sau đó, cơ sở đã cung cấp camera ghi lại sự việc cho gia đình. Đồng thời, yêu cầu cô giáo N.T.T.N. (26 tuổi), người liên quan sự việc, làm tường trình.

Qua tường trình, cô giáo N. thừa nhận có đánh cháu bé 3 lần trong ngày 30/12/2023. Cơ sở đã kỷ luật cô giáo N. theo đúng quy trình và xin lỗi gia đình cháu bé. Khi xảy ra sự việc, nhà trường rất hợp tác chủ động làm việc, xin lỗi gia đình phụ huynh vì phía trường sai, chứ không lấp liếm vụ việc. Nhà trường đã kỷ luật cô giáo N., đồng thời sẽ cho cô giáo N. nghỉ việc ngay vì vi phạm đạo đức nhà giáo.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết đã nghe báo cáo ban đầu thông tin sự việc, đồng thời chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ. Theo ông Nam, đây là nhóm trẻ gia đình thuộc quản lý của UBND phường, thành phố cũng đang chỉ đạo phòng giáo dục yêu cầu UBND phường báo cáo để có hướng xử lý.

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