Vào ngày 3/1, lãnh đạo huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận: Một cháu bé vừa tử vong sau khi truyền nước tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào trưa 3/1, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) xác nhận một nữ sinh học lớp 7 trên địa bàn xã Cẩm Sơn không may tử vong tại trung tâm y tế huyện.

Cụ thể, ngày 2/1, nữ sinh này bị nôn mửa, ho nên được người nhà đưa xuống Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để thăm khám. Tại đây, em được xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi, sau đó các bác sĩ cho thuốc về nhà uống.

Người thân của nữ sinh tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo người nhà, đến khoảng 2h sáng nay (3/1), em xuất hiện triệu chứng ho nhiều nên gia đình đã thuê xe đưa đến trung tâm y tế. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm máu, truyền nước cho bệnh nhi này. Khoảng 15 phút sau, nữ sinh bị co giật và tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, rất đông người thân của bệnh nhi đã tập trung tại trung tâm y tế, yêu cầu cơ sở này giải thích, làm rõ nguyên nhân.

Cháu bé tử vong sau khi được truyền nước tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, một cựu lãnh đạo xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn cho biết: Nạn nhân là cháu gái, học lớp 7, trú ở thôn Hội Lâm, xã Cẩm Sơn. Ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cũng xác nhận thông tin và cho biết thêm: Xã đã nắm được thông tin vụ việc, cụ thể tên tuổi nạn nhân thì đang xác minh thêm.

Theo thông tin trên mạng xã hội Facebook, sự việc xảy ra vào khoảng 6h40 ngày 3/1/2024.

Ngay trong sáng cùng ngày, gia đình đã có cuộc làm việc với phía bệnh viện với sự chứng kiến của lực lượng công an.

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