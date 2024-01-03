Xót xa bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại chùa kèm lời nhắn: 'Nhờ nhà chùa trông nom giúp'

Đời sống 03/01/2024 10:46

Lãnh đạo UBND xã Thụy Sơn (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, vào sáng 3/1, lãnh đạo UBND xã Thụy Sơn (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Cụ thể, bé sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện vào khoảng 19h40 tối qua (2.1) tại khu vực chùa Nhạo Sơn (xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Thời điểm phát hiện, người dân thấy một chiếc làn, bên trong là bé sơ sinh, có kèm tờ giấy với dòng chữ: sinh ngày 1/1/2024, nhờ nhà chùa trông nom giúp.

Xót xa bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại chùa kèm lời nhắn: 'Nhờ nhà chùa trông nom giúp' - Ảnh 1
Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại chùa ở Thái Bình - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Xã hội, qua kiểm tra ban đầu, tình trạng sức khỏe bé bình thường. Bé giới tính nam và nặng khoảng 2,8kg.

Hiện UBND xã Thụy Sơn đang làm báo cáo gửi UBND huyện Thái Thụy. Đồng thời, phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định.

Bất ngờ thân phận của nghi phạm giết bạn gái rồi phi tang xác ở Bến Tre

Bất ngờ thân phận của nghi phạm giết bạn gái rồi phi tang xác ở Bến Tre

Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại người ở tỉnh Tiền Giang rồi mang xác nạn nhân đến tỉnh Bến Tre để phi tang.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ bị bỏ rơi tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 4 giờ 59 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu