Lãnh đạo UBND xã Thụy Sơn (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, vào sáng 3/1, lãnh đạo UBND xã Thụy Sơn (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Cụ thể, bé sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện vào khoảng 19h40 tối qua (2.1) tại khu vực chùa Nhạo Sơn (xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Thời điểm phát hiện, người dân thấy một chiếc làn, bên trong là bé sơ sinh, có kèm tờ giấy với dòng chữ: sinh ngày 1/1/2024, nhờ nhà chùa trông nom giúp.

Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại chùa ở Thái Bình - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Xã hội, qua kiểm tra ban đầu, tình trạng sức khỏe bé bình thường. Bé giới tính nam và nặng khoảng 2,8kg.

Hiện UBND xã Thụy Sơn đang làm báo cáo gửi UBND huyện Thái Thụy. Đồng thời, phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định.

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