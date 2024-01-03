Bất ngờ thân phận của nghi phạm giết bạn gái rồi phi tang xác ở Bến Tre

Đời sống 03/01/2024 06:30

Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại người ở tỉnh Tiền Giang rồi mang xác nạn nhân đến tỉnh Bến Tre để phi tang.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối 2/1, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật “Tước Danh hiệu Công an nhân dân” đối với Trung úy Ngô Minh Thông.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy là người thực hiện vụ giết người

Bất ngờ thân phận của nghi phạm giết bạn gái rồi phi tang xác ở Bến Tre - Ảnh 1
Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với trung úy giết người, phi tang xác - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 29/12/2023, người dân phát hiện một thi thể tại bờ sông Hàm Luông (thuộc xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre) nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra làm rõ.

Bất ngờ thân phận của nghi phạm giết bạn gái rồi phi tang xác ở Bến Tre - Ảnh 2
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân bị phi tang - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân trong vụ án là chị N.T.H. (SN 1996, thường trú thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và nghi phạm là Ngô Minh Thông (SN 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị H. trên địa bàn TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Sau đó, Thông mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.

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