Hai em bé mặc dù được bố ôm vào lòng bảo vệ nhưng vẫn không tránh khỏi những vết cắn khi chó dữ tấn công.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 2/1, trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Nguyễn Minh T - mẹ của 2 cháu nhỏ trong vụ chó dữ tấn công ở TP Lào Cai - cho biết, đến hôm nay, vết thương của 2 cháu Nguyễn Đức H (4 tuổi) và Nguyễn Đức V (19 tháng tuổi) vẫn chưa khô nên bác sĩ vẫn chưa thể khâu lại. Sau sự việc xảy ra, 2 cháu vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi, không dám tiếp xúc với người lạ.

Về phần anh Nguyễn Đức T (32 tuổi), chị Minh T cho biết, chồng mình bị nhiều vết thương do răng chó gây ra, cùng với đó do ôm 2 con nên bị chó kéo lê, xây xát khắp người. Vào ngày 1/1, các bác sĩ tiến hành chụp X - quang cho anh T thì phát hiện bệnh nhân bị chấn thương khớp vai.

Theo chị T, người chủ của 2 con chó dữ cũng đến bệnh viện thăm hỏi 3 bố con. Còn về vấn đề bồi thường, 2 bên sẽ làm việc sau khi các nạn nhân xuất viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, 2 bệnh nhi 4 tuổi và 19 tháng tuổi với chi chít vết thương do chó dữ tấn công vẫn chưa hết hoảng loạn - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 30/12, anh Nguyễn Đức T. (32 tuổi) đưa theo 2 con trai là Nguyễn Đức H. (4 tuổi), Nguyễn Đức V. (19 tháng tuổi, ở phường Cốc Lếu) đi lấy ô tô được gửi tại đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, bất ngờ bị 2 con chó nặng khoảng 30kg lao vào tấn công.

Khi bị chó lao vào cắn xé, anh T. ôm 2 con trong lòng để bảo vệ nên bị rất nhiều vết thương. Các nạn nhân còn bị chó kéo lê nên có nhiều vết trầy xước trên cơ thể.

Qua xác minh ban đầu, trong lúc đi cùng bố lấy ô tô, 2 cháu nhỏ đã trêu 2 con chó khiến chúng trở nên hung dữ và sổng chuồng, lao tới tấn công 3 bố con anh T. Cả 3 nạn nhân đều bị thương nhưng không gây nguy hiểm tới tính mạng.

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