Em N.H.N.H (SN 2012), học sinh lớp 6 của một trường THCS tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng với những vết bầm tím khắp cơ thể.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 2/1, em N.H.N.H (SN 2012), học sinh lớp 6 của một trường THCS tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng với những vết bầm tím khắp cơ thể.

Anh Nguyễn Văn Xuân, bố của em H. cho biết, thời gian gần đây con anh có nhiều biểu hiện bất thường, tinh thần hoảng loạn, nhất là sau những buổi đi học về. Bị gia đình gặn hỏi nhưng em H. cố giấu kín sự việc. Cách đây 4 ngày, gia đình phát hiện một vết bầm tím trên cơ thể em H. lộ ra sau lớp áo.

Cả nhà tá hỏa khi em H. cởi bỏ quần áo ra, toàn thân là vết bầm tím, nhất là vùng mông và hai chân. Các vết thương cho thấy em H. bị vật cứng tác động mạnh, liên tục trong thời gian dài. Lúc này, em H. mới thừa nhận bị một bạn nam cùng lớp uy hiếp, dùng vật cứng đánh đập rất nhiều lần.

Ngoài những vết bầm tím khắp cơ thể, các bác sĩ còn xác định em H. bị tổn thương nội sọ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Lao Động, anh Xuân cho biết, lý do con trai anh bị đánh dã man là do không đưa tiền theo yêu cầu của nam sinh này.

Em H. được gia đình chuyển tới Trung tâm y tế huyện Lâm Hà kiểm tra chấn thương. Do bị tổn thương rất nặng, con trai anh Xuân được bác sĩ cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị từ ngày 31/12/2023.

Tại đây, ngoài vết bầm tím khắp người, các bác sĩ còn xác định em H. bị tổn thương nội sọ do tác động ngoại lực. Hiện sức khỏe em H. đã ổn định, tiến triển tốt nhưng tâm lý, tinh thần nạn nhân luôn biểu hiện sự hoảng sợ tột độ.

Diễn biến MỚI trong vụ xe tải đang chạy rơi bánh khiến 2 em nhỏ tử vong ở Hà Tĩnh Sáng 2/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin sơ bộ về vụ tai nạn khiến 2 cháu bé tử vong trên QL 1 đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-lop-6-nghi-bi-ban-anh-ap-da-man-bam-tim-khap-co-the-ton-thuong-noi-so-641760.html