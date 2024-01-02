Sáng 2/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin sơ bộ về vụ tai nạn khiến 2 cháu bé tử vong trên QL 1 đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào ngày 2/1, thông tin với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi vụ TNGT xảy ra khiến hai em nhỏ tử vong, tài xế Lê Trung T (32 tuổi, Nam Định) đã đến công an trình diện.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 31/12/2023 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến hai em nhỏ tử vong.

Bánh xe sau đó lăn và văng trúng 2 bé trai là Lê Văn N. (11 tuổi) và Lê Văn S. (7 tuổi), cùng trú thôn Nam Thành, đang chơi bên đường - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ VietNamNet, tại thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 51D-541.xx do tài xế Lê Trung T (32 tuổi, ngụ xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa điểm trên, bất ngờ một chiếc bánh của xe tải rơi ra khỏi trục xe, văng trúng hai cháu nhỏ L.V.N (11 tuổi) và L.V.S (7 tuổi) đang chơi bên đường.

Hậu quả, cháu S tử vong tại chỗ, cháu N được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong ngay sau đó.

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