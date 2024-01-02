Diễn biến MỚI trong vụ xe tải đang chạy rơi bánh khiến 2 em nhỏ tử vong ở Hà Tĩnh

Đời sống 02/01/2024 16:24

Sáng 2/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin sơ bộ về vụ tai nạn khiến 2 cháu bé tử vong trên QL 1 đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào ngày 2/1, thông tin với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi vụ TNGT xảy ra khiến hai em nhỏ tử vong, tài xế Lê Trung T (32 tuổi, Nam Định) đã đến công an trình diện. 

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 31/12/2023 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến hai em nhỏ tử vong.

Diễn biến MỚI trong vụ xe tải đang chạy rơi bánh khiến 2 em nhỏ tử vong ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Bánh xe sau đó lăn và văng trúng 2 bé trai là Lê Văn N. (11 tuổi) và Lê Văn S. (7 tuổi), cùng trú thôn Nam Thành, đang chơi bên đường - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ VietNamNet, tại thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 51D-541.xx do tài xế Lê Trung T (32 tuổi, ngụ xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa điểm trên, bất ngờ một chiếc bánh của xe tải rơi ra khỏi trục xe, văng trúng hai cháu nhỏ L.V.N (11 tuổi) và L.V.S (7 tuổi) đang chơi bên đường.

Hậu quả, cháu S tử vong tại chỗ, cháu N được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong ngay sau đó.

Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực

Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6, rất nhiều dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó dư chấn lớn nhất được ghi nhận vào chiều ngày 1/1 có độ lớn 7 trên thang địa chấn có cấp độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu