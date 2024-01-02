Bé trai 7 tuổi chết đuối thương tâm khi tắm biển: Thi thể được tìm thấy cách bãi tắm khoảng 1km

Đời sống 02/01/2024 10:36

Tại bãi biển Đồi Dương, thị xã La Gi, Bình Thuận xảy ra một vụ chết đuối thương tâm vào chiều ngày 1/1.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 2/1, chính quyền địa phương cho biết, tại bãi biển Đồi Dương, thị xã La Gi, Bình Thuận xảy ra một vụ chết đuối thương tâm vào chiều ngày 1/1.

Thời điểm trên, bé D (sinh năm 2017, ngụ phường Tân Thiện, thị xã La Gi) đi tắm biển cùng người thân. Sau đó, người thân không thấy bé D nên đổ xô đi tìm dọc khắp bờ biển nhưng không có kết quả.

Một lúc sau, người dân phát hiện thi thể một bé trai trôi dạt vào bờ tại khu vực biển Tân Long, phường Bình Tân, thị xã La Gi, cách bãi biển Đồi Dương khoảng 1km nên đã thông báo tìm người thân.

Gia đình bé D đã đến nhận dạng và thi thể được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Bé trai 7 tuổi chết đuối thương tâm khi tắm biển: Thi thể được tìm thấy cách bãi tắm khoảng 1km - Ảnh 1
Thi thể em D khi được phát hiện trôi dạt vào bờ - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ông Hoàng Văn Tuyên, Chủ tịch xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong tại ao nhà hàng xóm.

 

Cụ thể, vụ đuối nước xảy ra khoảng 10h cùng ngày tại một ao cá gần nhà nạn nhân ở khu An Ninh, xã Văn Khúc.

Theo người cứu vớt cháu bé chia sẻ, cháu NLHN, 7 tuổi cùng một cháu bé khác đi chơi sau đó không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, anh lao xuống cứu vớt được một cháu bé lên bờ. Sau khi được cứu sống, cháu bé nói dưới ao còn cháu N nên người dân tiếp tục tìm kiếm thì vớt được cháu N lên bờ. Sau đó, người dân đã đưa 2 cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu N đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Cẩm Khê đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 16h ngày 31/12/2023, trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

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