Đang chơi bên đường, 2 bé trai bị bánh xe tải văng trúng dẫn đến tử vong

Đời sống 02/01/2024 09:59

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 16h ngày 31/12/2023, trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 2/1/2024, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 16h ngày 31/12/2023, trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 31/12, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu.

Đang chơi bên đường, 2 bé trai bị bánh xe tải văng trúng dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại thời điểm đó, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 18H - 020... do tài xế Lê Trung T (32 tuổi, trú xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển đang chạy trên đường bỗng nhiên rơi bánh văng trúng cháu Lê Văn N (11 tuổi) và Lê Văn S (7 tuổi) cùng trú tại thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung) đang chơi bên đường.

Hậu quả, cháu S tử vong, cháu N bị thương phải đi cấp cứu nhưng sau đó cũng đã tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định.

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