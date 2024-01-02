Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 16h ngày 31/12/2023, trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 2/1/2024, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 16h ngày 31/12/2023, trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 31/12, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại thời điểm đó, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 18H - 020... do tài xế Lê Trung T (32 tuổi, trú xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển đang chạy trên đường bỗng nhiên rơi bánh văng trúng cháu Lê Văn N (11 tuổi) và Lê Văn S (7 tuổi) cùng trú tại thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung) đang chơi bên đường.

Hậu quả, cháu S tử vong, cháu N bị thương phải đi cấp cứu nhưng sau đó cũng đã tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Người mẹ đẻ rơi con ngay tại quán cà phê ở TP.HCM: Bé gái nặng 2,6 kg Bệnh viện huyện Bình Chánh -TP HCM cho hay trong ngày cuối năm 2023 qua năm 2024 đã kịp cứu một sản phụ "mẹ tròn con vuông" sau khi đẻ rớt ngoài đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-choi-ben-uong-2-be-trai-bi-banh-xe-tai-vang-trung-dan-en-tu-vong-641583.html