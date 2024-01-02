Người mẹ đẻ rơi con ngay tại quán cà phê ở TP.HCM: Bé gái nặng 2,6 kg

Bệnh viện huyện Bình Chánh -TP HCM cho hay trong ngày cuối năm 2023 qua năm 2024 đã kịp cứu một sản phụ "mẹ tròn con vuông" sau khi đẻ rớt ngoài đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 1/1/2024, Bệnh viện huyện Bình Chánh -TP HCM cho hay trong ngày cuối năm 2023 qua năm 2024 đã kịp cứu một sản phụ "mẹ tròn con vuông" sau khi đẻ rớt ngoài đường. Sản phụ là chị Nguyễn Thị Bé Tiền (35 tuổi, quê Kiên Giang). Chiều cuối năm 2023, chị Tiền đẻ rớt 1 bé gái nặng 2,6 kg tại một quán cà phê ở huyện Bình Chánh, được người dân phát hiện và kịp thời đưa đi bệnh viện. Hiện sức khỏe của mẹ và bé ổn định.

Bác sĩ Đào Trường Vinh, Trực lãnh đạo Bệnh viện huyện Bình Chánh, cũng cho biết ngay trong thời khắc giao thừa, bệnh viện cũng hỗ trợ chuyên môn cho 1 công dân nhí chào đời bằng sinh thường. Đó là bé gái nặng 3,2kg, con của chị Nguyễn Thị Ngọc Hằng (18 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại huyện Bình Chánh). Chị Hằng nhập viện lúc 12h45 ngày 31/12/2023 khi thai được 40 tuần tuổi. Hiện sức khỏe mẹ và bé sau sinh đều tốt.

Bé gái nặng 2,6 kg - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, một trường hợp tương tự xảy ra vào trưa ngày 11/5/2023, sản phụ Đ.L.T.S (20 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Người đỡ đẻ chính là chồng của sản phụ này. Hai vợ chồng chị S. đi xe từ H.Tân Phú (Đồng Nai) về TP.Biên Hòa. Khi đến gần cầu La Ngà (thuộc địa bàn xã Phú Ngọc, H.Định Quán) thì chị S. đau bụng, có dấu hiệu sắp sinh con nên 2 vợ chồng xuống xe, bắt xe buýt quay trở lại Bệnh viện đa khoa Định Quán. Tuy nhiên, đi được một đoạn, do đau bụng quá nên 2 vợ chồng xuống xe buýt, ngồi trên ghế đá trước tiệm thuốc tây bên đường. Bất ngờ lúc này, chị S. chuyển dạ sinh được bé gái nặng 2,8 kg và được chính chồng mình đỡ đẻ. Sản phụ bất ngờ sinh con bên đường và được chồng mình đỡ đẻ - Ảnh: Báo Thanh Niên Phát hiện sự việc, người dân đã hỗ trợ đưa 2 vợ chồng cùng em bé đến Bệnh viện đa khoa Định Quán. Tại đây, mẹ con sản phụ được các bác sĩ cấp cứu. Các bác sĩ cho biết sức khỏe 2 mẹ con chị S. đều ổn định, hiện tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

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