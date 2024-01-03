Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ đang có ý định nhảy cầu tự tử, Công an thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 2/1/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin của người dân về việc có một phụ nữ đang có ý định nhảy cầu tự tử, Công an thị trấn Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa) đã kịp thời có mặt, động viên, khuyên giải người này từ bỏ ý định dại dột.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 28/12, tại khu vực cầu Vạn Hà có một người phụ nữ khoảng 45-50 tuổi đang có ý định tự tử. Sau khi nhận được tin báo của người dân, 4 đồng chí Công an thị trấn Thiệu Hóa đã có mặt kịp thời để khuyên can, ngăn cản người phụ nữ này nhảy cầu tự tử.

Quá đau buồn vì con trai mất trong một vụ tai nạn giao thông, chị T. đã lên cầu để tự tử - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, sau khoảng 30 phút kiên trì thuyết phục, Công an thị trấn Thiệu Hóa đã khuyên giải được người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử.

Làm việc với cơ quan Công an, người phụ nữ cho biết tên là D.T.T, sinh năm 1977, thường trú tại xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa. Do quá đau buồn vì vừa mất con trai trong một vụ tai nạn giao thông nên trong lúc nghĩ quẩn chị đã đi xe máy lên cầu Vạn Hà để tự tử.

ông an thị trấn Thiệu Hóa và người dân kịp thời ngăn cản chị T nhảy cầu tự tử - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Sau khi được động viên, đả thông tư tưởng, chị T dần ổn định tâm lý. Đến 13h cùng ngày, gia đình chị đã đến Công an thị trấn đón chị về để chăm sóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-qua-oi-vi-tai-nan-giao-thong-me-au-buon-inh-nhay-cau-tu-tu-641821.html