Xe khách chở 30 người lao xuống vệ đường ở Hà Tĩnh: Cách hành khách ngồi bên trong hoảng loạn

Đời sống 03/01/2024 15:51

Vào khoảng 9h30 ngày 3/1, chiếc xe khách mang biển kiểm soát Lào chở khoảng 30 người, đi từ tỉnh Nghệ An qua Hà Tĩnh để đến Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình), sang Lào.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 3/1, xe khách biển kiểm soát Lào, di chuyển trên quốc lộ 15, theo hướng Bắc - Nam. Khi xe đi đến địa phận thôn 10, xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), bất ngờ mất lái, lao xuống vệ đường.

 

Theo ông Bùi Ngọc Du, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Lĩnh, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 30 hành khách. Vụ tai nạn khiến nhiều người trong xe hoảng loạn. Song, rất may, không có ai bị thương vong.

Xe khách chở 30 người lao xuống vệ đường ở Hà Tĩnh: Cách hành khách ngồi bên trong hoảng loạn - Ảnh 1
Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người - Ảnh: Báo Dân trí
Xe khách chở 30 người lao xuống vệ đường ở Hà Tĩnh: Cách hành khách ngồi bên trong hoảng loạn - Ảnh 2
Hai xe cẩu được điều đến giải phóng hiện trường - Ảnh: VietNamNet
Xe khách chở 30 người lao xuống vệ đường ở Hà Tĩnh: Cách hành khách ngồi bên trong hoảng loạn - Ảnh 3
Ô tô khách chở 30 người lao xuống vệ đường ở Hà Tĩnh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau vụ việc, cơ quan công an địa phương có mặt làm rõ nguyên nhân và triển khai công tác cứu hộ.

Hai chiếc xe cẩu được điều đến giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

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