Choáng ngợp với siêu đám cưới ở Quảng Ninh: Cô dâu vàng đeo trĩu cổ, của hồi môn trên 60 tỷ, đãi khách mâm cỗ 28 triệu

Đời sống 03/01/2024 16:16

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đám cưới "siêu khủng" ở Quảng Ninh khiến dân tình xuýt xoa, ghen tị.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh trong một đám cưới xa hoa, lộng lẫy ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Cụ thể, mỗi mâm cỗ trong đám cưới trị giá 28 triệu đồng, rạp cưới được dựng với chi phí 2 tỷ đồng, cô dâu được bố mẹ đẻ trao tặng một bộ trang sức kim cương trị giá vài tỷ đồng và rất nhiều kiềng vàng đeo cổ… Gây ấn tượng hơn cả, không chỉ là hình ảnh cô dâu đeo vàng kín cổ, rạp cưới được trang trí bằng 100% hoa tươi mà còn là menu tiệc cưới đều là những món sang trọng như: bào ngư, bò Úc, cua hoàng đế…

Mâm cỗ có tổng 12 món, trong đó toàn những món đắt tiền phải kể đến như cua hoàng đế rang muối hành, bào ngư nấu nấm đông cô, cua om miến, gà hầm hoa đông trùng hạ thảo, bò úc sốt tiêu đen... Theo đồn đoán, giá trị mỗi mâm cỗ "sương sương" khoảng 28 triệu/bàn.

Choáng ngợp với siêu đám cưới ở Quảng Ninh: Cô dâu vàng đeo trĩu cổ, của hồi môn trên 60 tỷ, đãi khách mâm cỗ 28 triệu - Ảnh 1
Mạng xã hội lan truyền hình ảnh đám cưới "siêu khủng" ở Quảng Ninh khiến dân tình xuýt xoa, ghen tị
Choáng ngợp với siêu đám cưới ở Quảng Ninh: Cô dâu vàng đeo trĩu cổ, của hồi môn trên 60 tỷ, đãi khách mâm cỗ 28 triệu - Ảnh 2
Cô dâu xinh đẹp đeo vàng kín cổ trong ngày cưới

Theo thông tin từ VietNamNet, nhân vật chính trong tiệc cưới là cô dâu Hà Vy và chú rể Thành Kiên. Hà Vy cho biết đây là hình ảnh lễ ăn hỏi và đám cưới của cô diễn ra ngày 30 và 31/12/2023 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Cô dâu Hà Vy và chú rể Thành Kiên cùng sinh năm 1998, là bạn học chung từ thời cấp 3. Sau gần 10 năm bên nhau, cặp đôi quyết định về chung nhà bằng một đám cưới đình đám.

Nhà cô dâu và chú rể cách nhau chỉ hơn 1km. Trong ngày ăn hỏi, đàng trai đã điều 11 chiếc xe điện chở theo 11 tráp lễ rất sang trọng tới nhà gái. Hôm sau, trong lễ rước dâu, 22 siêu xe như Rolls-Royce, Jaguar, Lexus, Porsche... diễu hành trên phố đưa cặp đôi tới hôn trường trong sự hân hoan chúc phúc của mọi người.

Choáng ngợp với siêu đám cưới ở Quảng Ninh: Cô dâu vàng đeo trĩu cổ, của hồi môn trên 60 tỷ, đãi khách mâm cỗ 28 triệu - Ảnh 3
Từ cổng hoa, backdrop, đồ trang trí, sân khấu, phông cưới, đường dẫn... đều được thiết kế theo ý tưởng của cô dâu chú rể
Choáng ngợp với siêu đám cưới ở Quảng Ninh: Cô dâu vàng đeo trĩu cổ, của hồi môn trên 60 tỷ, đãi khách mâm cỗ 28 triệu - Ảnh 4
Menu tiệc cưới với toàn những món ăn đắt đỏ gây choáng
Choáng ngợp với siêu đám cưới ở Quảng Ninh: Cô dâu vàng đeo trĩu cổ, của hồi môn trên 60 tỷ, đãi khách mâm cỗ 28 triệu - Ảnh 5
Rước dâu bằng xế sang Rolls-Royce
Choáng ngợp với siêu đám cưới ở Quảng Ninh: Cô dâu vàng đeo trĩu cổ, của hồi môn trên 60 tỷ, đãi khách mâm cỗ 28 triệu - Ảnh 6
Mỗi mâm cỗ trong đám cưới trị giá 28 triệu đồng, rạp cưới được dựng với chi phí 2 tỷ đồng

Chưa dừng tại đó, toàn bộ đám cưới và đám hỏi của cặp đôi 9X, từ nhà rạp, hoa trang trí, cho tới tráp lễ và dàn bê lễ... đều sử dụng màu xanh - trắng là chủ đạo. Bên cạnh đó, chiếc rạp này rộng 1000 mét vuông, phải dựng trong nhiều ngày mới hoàn thiện, chi phí khoảng 2 tỷ đồng.  

Từ cổng hoa, backdrop, đồ trang trí, sân khấu, phông cưới, đường dẫn... đều được thiết kế theo ý tưởng của cô dâu chú rể. Toàn bộ hoa tươi gồm 80% hoa hồng nhập khẩu và 20% hoa thạch thảo trắng sử dụng trang trí đám cưới của Hà Vy được 10 thợ cắm hoa lành nghề cắm trong 2 ngày mới hoàn thành.

Riêng phần rạp có mái trong suốt làm từ PVC, may mới 100% và kéo dài 150m là đã thể hiện độ chịu chi của gia chủ, anh Phương bật mí.

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Từ khóa:   đám cưới xa hoa tin moi Siêu đám cưới

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