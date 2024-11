Tối 23/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Vĩnh Tường đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với chủ chó trong vụ bé gái bị cắn tử vong.

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, ngày 23/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phùng Thị Sơn (sinh năm 1987) về tội "Vô ý làm chết người". Theo cơ quan công an, bị can Sơn là chủ của 2 con chó béc-giê đã cắn bé gái 5 tuổi, khiến nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, Sơn cũng là người thân của nạn nhân. Khoảnh khắc bé gái bị 2 con chó tấn công - Ảnh cắt từ clip Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, khoảng 19h45 ngày 20/11, tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường xảy ra vụ việc cháu P.D.M (sinh năm 2019) bị 2 con chó béc giê của nhà Phùng Thị Sơn (sinh năm 1987, hàng xóm) cắn dẫn đến bị thương nặng. Tuy đã được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích nặng nên cháu M đã tử vong.